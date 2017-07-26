新研究称月球内部或含大量水

美媒称，月球上的古代火山沉积物提供的新证据显示，月球内部含有大量的水。
据美国趣味科学网站7月24日报道，在7月24日发表于英国《自然·地球科学》月刊的一份研究报告中，科学家利用卫星数据研究了月球上的火山碎屑沉积物，即可能由大型火山喷发形成的岩石层。
此前的研究发现月球两极阴影区有少量水冰。而本研究的第一作者、布朗大学地质学家拉尔夫·米利肯指出，这种水可能是来自太阳风的氢产物。新研究显示，月幔中可能也含有大量的水。米利肯对美国太空新闻网说，这说明那些水早在月球形成初期还没完全固化的时候就存在了。
米利肯说：“我们在现存于月球表面的沉积物中发现了水，而这些沉积物是来自月球内部深处的岩浆产物。既然这些岩浆产物中含有水，那么月球内部深处一定也含有水。”
研究人员分析了印度“月船1号”探测器搭载的月球矿物测绘仪发来的卫星数据。该仪器测量了月球反射的可见和近红外太阳光。为了估测火山碎屑沉积物中所含的水量，科学家需要将反射的太阳光与月球表面释放的热能进行隔离。
米利肯说：“不同的矿物质和化合物吸收和反射光线的方式不同，因此我们观察了水分子和羟基分子吸收光的波长。我们发现火山喷发碎屑沉积物在这些波长有更大的吸收量，或者反射的太阳光更少，这表明其含有羟基或水。”
此前，布朗大学的科学家在相似的火山样本中发现了微量的水，这些样本由松散的物质组成，并由阿波罗15号和17号带回地球。但这些阿波罗样本并非来自最新研究中利用卫星数据测绘的大型火山碎屑沉积物。这也使人怀疑，阿波罗样本反映的究竟是月球“湿润”内部的大部分区域的特征，还是只代表“干燥”的月幔中一小块多水区。
米利肯说：“我们的研究说明几乎所有大型火山喷发碎屑沉积物都含有水，所以这似乎是来自月球深层岩浆的共同特性。也就是说，月幔的大部分可能是‘湿润’的。”
米利肯对太空新闻网说：“通常认为，形成月球的巨大撞击事件太过剧烈、温度太高，致使水无法留存。然而，水是存在的。一种可能性是这些水是在巨大的撞击事件后而月球完全冷却前被送到月球上的，可能是有水的彗星和小行星撞击月球的结果。”
另据英国《独立报》网站7月24日报道，对于希望人类开始在太阳系开拓殖民地时在月球建立基地的人来说，研究人员最近发现的“月球内部很大区域是湿润的”迹象是个好消息。
研究人员称，在这项新研究中，科学仪器在月球火山喷发产生的物质的多数样本中发现了有水存在的种种迹象。
夏威夷大学的李帅（音）博士称，这些水可能是在惊人的碰撞后得以留存，或者是由彗星和小行星撞击带到月球上的。
李帅说：“其他研究已发现月球两极阴影区存在水冰，但火山喷发碎屑沉积物所在地点更容易靠近。如果未来的月球探险家无须从地球搬运大量的水，那将是个很大的进步，而我们的研究结果给出了新的替代方案。”
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