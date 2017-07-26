每天长时间开车会降低智商

英媒称，科研人员警告说，驾驶会让人的大脑发生逆转，每天开车两小时以上会令人的智商持续下降。
据英国《星期日泰晤士报》网站7月23日报道，科研人员对驾驶行为如何影响脑力进行考察后发现，每天长时间开车的中年英国人脑力下降较快。
科研人员建议，如希望保护大脑不受衰老的影响，应当尽量减少在路上的时间并且多参加社交等更刺激神经的活动。
莱斯特大学的医学流行病学家基尚·巴克拉尼亚说：“我们知道每天驾车行驶两到三小时对心脏不好，这项研究发现驾车对大脑也不好，也许是因为人的大脑在驾车期间不够活跃。”
这一结论来自对超过50万名年龄在37到73岁之间的英国人长达五年的研究，他们在此期间接受了智商和记忆力的测试。巴克拉尼亚说：“五年间认知能力的下降是可以评测的，因为这种事情在中年人和老年人身上会发生得很快。这与吸烟和不良饮食等生活方式有关——现在也与驾驶时间有关。”
该研究得出了两个关键结果：一是每天驾驶两到三小时的9.3万人在研究开始前通常智商较低；二是在接下来的五年中，他们脑力的衰退速度比很少开车或不开车的人更快。
巴克拉尼亚研究发现，观看电视也会导致类似的结果。那些每天看三小时以上电视的人在研究开始时平均智商比较低——而且在接下来的五年中下降更快。
其他研究表明认知能力下降与缺乏锻炼有关，但是巴克拉尼亚的研究显示现实情况更为复杂。使用电脑工作或打游戏实际上提高了脑力。他说：“每天使用电脑两到三小时的人群认知能力提高。在看电视时，人脑不怎么活跃，但使用电脑可以激发大脑。”
巴克拉尼亚认为，驾车除造成体能活动不足外，还会造成压力和疲劳，研究发现认知水平下降跟这些因素有关。
阿尔茨海默症协会的研究负责人道格·布朗说，有必要了解这些原因。“心脑血管健康等其他因素可以解释这些行为和记忆、思考能力之间的关系。”
英国阿尔茨海默症研究所的研究负责人罗莎·桑乔说：“保持精神和体能帮助我们的大脑保持健康，因此花很长时间驾驶的人更可能出现认知能力下降的迹象也不足为奇。”
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