境外媒体关注中共中央誓言 扎实整治金融乱象

境外媒体称，中共中央政治局召开会议部署下半年经济工作，要求实施积极财政政策和稳健货币政策，扎实整治金融乱象，确保守住不发生系统性金融风险的底线，为中共十九大召开创造良好环境。
据《香港经济日报》7月25日报道，中共中央政治局7月24日召开会议。会议要求，下半年坚持稳中求进工作总基调，保持政策连续性和稳定性，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，确保经济平稳健康发展，提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，推动经济结构调整取得实质性进展；确保守住不发生系统性金融风险的底线，保持社会大局稳定，为中共十九大召开创造良好环境。
会议强调，要积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，提高金融服务实体经济的效率和水平。
此外，会议重申，要稳定房地产市场，坚持政策连续性和稳定性，加快建立长效机制。
另据《日本经济新闻》7月25日报道，中国共产党7月24日在中央政治局会议上部署了今年下半年的经济工作方针：“要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，提高金融服务实体经济的效率和水平。”据认为，中国将继续加强对金融行业的监管，还将加速处置“僵尸企业”。
报道称，中共中央政治局会议通常每月召开一次，7月的会议是分析研究今年上半年的经济形势，并且部署下半年的经济工作方针。
报道称，中国今年一季度、二季度国内生产总值均同比增长6.9%，高于全年目标。会议认为，上半年主要指标好于预期，但经济运行中还存在不少矛盾和问题。
报道称，会议要求实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，措辞与去年12月召开的中央经济工作会议一样，但当时在解释货币政策时在稳健后加上了“中性”一词。有人据此推测，有点紧缩的货币政策将放宽。但是，会议在财政政策和货币政策前加上了“要保持政策连续性和稳定性”，因此货币政策可能不会有太大变化。
会议强调，要深入扎实整治金融乱象。今年年初以来金融行业成为中国领导层的反腐斗争对象，今后将继续加强监管。会议强调，确保守住不发生系统性金融风险的底线。
关于“僵尸企业”，此次会议用了如下表述：紧紧抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子。
此外据台湾“中央社”7月25日报道，中共中央政治局24日召开有关下半年经济工作的会议。分析指出，由于中国上半年主要经济指标比预期好，下半年将更强调防风险和加强监管，处理“僵尸企业”和地方政府债务都是重点。
联讯证券发布报告指出，此次中共中央政治局会议首次提出“妥善化解重大风险隐患”。报告认为风险包括“地方债务风险”、“企业债务风险”、“房地产风险”和“金融风险”。这分别对应地方债务监管加强、处置“僵尸企业”、建立房地产长效机制和加强金融监管等事项。
报道称，对于这次会议所传递的经济政策讯号，北京大学教授卢锋说，处置“僵尸企业”将成为下半年供给侧结构性改革的一个发力点，通过市场、法治方式倒逼缺乏自生能力的企业退出。
报道称，国务院发展研究中心研究员任兴洲说，下半年官方会继续落实房地产调控政策信号，遏制投机性需求，坚持房地产领域“去杠杆”，发展租房市场。
报道称，中国财政科学研究院院长刘尚希说，此次会议对下半年强化地方政府债务管理提出更高要求，规范举债融资方式，遏制隐性担保、融资平台举债等违规举债行为，并明确偿还责任。
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