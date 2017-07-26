准备好逛新加坡北部最大的购物商场了吗？

新加坡北部地区的义顺新建的购物商场纳福城（Northpoint City）预计将提前在今年第四季度开业。
这将成为新加坡北部最大的购物商场，到底有多大呢？纳福城总面积达133万平方英尺，将设有超过400家商店，还涵盖共920个单位的北园公寓（North Park Residences）、社区空间、冷气巴士转换站、空中花园、国家图书馆以及可直接通往义顺地铁站的地下通道等。
除此之外纳福城也将设有相等于10个篮球场大的义顺镇广场（Town Plaza）。
义顺中民众俱乐部也将迁入购物商场，成为首个设在购物中心内的民众俱乐部。
但并非全部的设施会在同一时间开放。图书馆和俱乐部预计将在2018年在商场落户，居民住宅则预计在明年的第四季度开放。
至于目前的购物中心纳福坊（Northpoint）会发生什么事情，请放心，您的“怀旧情怀”会完好无损的保存，它将被整合到开发中，仅会更名为Northpoint City’s North Wing.
义顺的居民是不是已经迫不及待想逛逛这个北部最大的商场了呢？
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