韩国不愿与美方“仓促重启”自贸谈判

美媒称，美国要求通过谈判修改已生效5年的韩美自由贸易协定，韩国首次以书面形式就这一提议做出正式回应，称双方应首先探讨造成贸易失衡的原因，然后再考虑修订或重启谈判。美国总统特朗普此前曾批评该协定使美国贸易逆差扩大。
据美国《华尔街日报》网站7月24日报道，如今，该协定已成为美韩两国紧张关系的根源之一。由于朝鲜正在快速发展核武器和导弹项目，韩美两个盟国眼下正面临来自朝鲜的军事威胁。
美国贸易代表罗伯特·莱特希泽7月12日致信韩方，提议双方就可能对该协定进行的修订和更改在华盛顿举行谈判。韩国新任产业通商资源部长官白云揆24日回复称，建议双方在由美国提议设立的联合委员会特别会议上讨论如何最大程度展开合作，从而客观地审视、分析和评估韩美自贸协定自2012年生效以来所产生的效果。
白云揆在回复莱特希泽的信中表示，韩方认为“韩美自贸协定作为美国在亚太地区生效的贸易协定中最新签订、同时也是最完备的一个协定，不仅给两国带来了经济效益，而且也为美国积极参与亚太地区事务并巩固在该地区的战略领导地位作出了巨大贡献”。
白云揆还称，希望上述特别会议能在首尔召开，而不是华盛顿。他提议等到韩国政府完成改组、新设立的负责贸易谈判的贸易办公室完全就位后，双方“在不远的将来选择合适日期”举行会晤。他提到的贸易办公室是美国贸易代表办公室的对接部门。
韩美自贸协定规定，如果任何一方要求举行联合委员会特别会议，那么相关对话应在要求提出后30日内展开。白云揆称，两国官员应该进行磋商，以确定包括对话日期和具体议程等细节内容。
韩国官员已表示愿意解决美方的担忧并讨论修改这项自由贸易协定，但不希望仓促重启谈判，因为他们仍然认为该协定已在过去5年中让“双方获益”。
但莱特希泽在较早前的信中称，自该协定生效以来，美国与韩国的贸易总逆差已经扩大。去年，美国从韩国进口了价值699亿美元的商品，而仅向其出口了423亿美元的商品。
尽管特朗普公开指责该贸易协定使美国贸易逆差扩大，但大多数经济学家称，韩美贸易失衡源自于广泛的经济因素，而且美国不仅从对韩出口中受益，也从进口中受益。
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