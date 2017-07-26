法国母亲为何无忧无虑？

最近的数据显示，法国女性是西欧生孩子最多的女性。法国女性的孩子最多，状态似乎就越好。这些妈妈们面色红润，身材苗条，精神饱满。她们的孩子在餐馆里不玩iPad，而是享用美味佳肴。孩子们不吃零食，也不乱发脾气，这一切通常都被归结为文化差异。也就是说，只要能解读法国独特的文化密码，任何女性都可以达到同样的状态。
而实际情况是，单纯调整孩子的饮食和生活乐趣并不能等同于法国女性获得的所有制度保障。因此，我们应该意识到以下几点：法国女性生孩子是有报酬的。她们生育第一个和第二个孩子的时候可以得到整整16个周的带薪假，生育第三个孩子的时候可以得到26周带薪假。她们生孩子可以领取与收入挂钩的政府补贴，如果想从事兼职工作或者雇保姆，还可以领取补助金。
法国女性可以享受实惠而便捷的托儿服务。从孩子满6周开始，妈妈可以把他们送到髙质量的日托中心(当然也经常需要排队等候入托)，这样妈妈们就可以重返工作岗位。家庭根据收入浮动付费，日托中心则严格按照国家标准进行管理。或许最重要的是，员工收入丰富，人员变动极少。
法国女性可以获得全天候的幼儿厨师服务。众所周知，日托中心和学校的伙食极好，消除了家长在家准备食物的压力。孩子们有三道菜的正餐。食物用科学的方法来烹饪，让孩子少挑食。典型的周二伙食有什么？法式面包、加奶油酱的黄瓜沙拉、煎小牛肉配橄榄和西兰花、山羊奶酷和焦糖粗面粉点心。
法国女性把年满3岁的孩子送进学校。离开日托中心就开始上学，而且不一定下午3点就要放学。3年幼儿园和一年学前班都是免费的。孩子真正开始上学之后，从下午四点半到六点半可以去托管班。在诺曼底的一个托管班，费用是每月17欧元。
工作的女性越多，生育的孩子越多。生育率提商，就能保证有足够的人口工作并纳税以负担老年人的社会保障。人口统计学家理查德•杰克逊说，这是一种“自相矛盾的局面。一种文化对于两性职责的看法越传统，生育的子女就越少”。
我们不应该因为法国女性的种种成就而赞赏她们，倒是应该赞赏法国的政策，因为这种政策让她们可以健身、工作和梳妆打扮，使得这个迷思看起来像是现实。
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