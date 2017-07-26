“呆萌少年”徐嘉余成中国泳坛新偶像，胸肌让傅园慧都羡慕

中国泳坛又一位偶像诞生，他就是创造历史的21岁小将徐嘉余。
在北京时间7月26日凌晨进行的游泳世锦赛男子100米仰泳决赛中，徐嘉余以52秒44的成绩惊险夺冠，成为第一位在仰泳项目上获得世锦赛金牌的中国男运动员。
这是属于徐嘉余的2017年，他曾在今年的青岛冠军赛上差点打破了100米世界纪录，他的成绩离美国选手墨菲在去年创造的纪录仅差0.01秒。
“这一路都挺艰辛的，”领完奖走到泳池边的徐嘉余哭了起来，而他和孙杨，为曾经羸弱的中国男子游泳，上了一把双保险。
21岁小将徐嘉余横空出世
“我敢大胆的预言，今天是中国游泳队的夺金日。”100米自由泳决赛开始前，担任央视解说员的前世界冠军吴鹏自信地说道。
吴鹏的自信并非空穴来风，除了孙杨那枚十拿九稳的金牌外，小将徐嘉余在男子100米仰泳比赛中同样具有绝对优势，他在预赛和半决赛均以第一名晋级。
在吴鹏看来，徐嘉余的技术动作明显领先于其他对手，“他转体幅度比较大，借力也很到位，他的技术动作在当今泳坛仰泳这个项目上还是比较领先的。”
面对前辈的夸赞，这位21岁的小将显得很低调，他按照教练的安排并没有在决赛和半决赛拼劲全力，“我本来是想今天快一点的，但是教练说慢一点、慢一点。”
徐嘉余说自己一直都是收着游，“（半决赛）我偷瞄了一眼（屏幕），发现自己领先，就有点保留实力，毕竟是半决赛嘛。”
离打破世界纪录近在咫尺
不过，21岁的小将毕竟还是缺乏大赛经验，他在决赛时由于紧张导致身体太过僵硬，差点就错失了这枚创造中国泳坛历史的金牌，最终他以0.04秒险胜美国名将格里弗斯。
徐嘉余在接受央视采访时气喘吁吁地说道，“感觉还是半决赛游得轻松，决赛还是太紧张了。这次拿冠军我真没有想到，因为我后面（身体）太僵硬了，我一直比赛来都有这个缺点。”
52秒44的成绩的确不算最好，徐嘉余曾在今年的全国游泳冠军赛上游出过100米仰今年的世界最好成绩51秒86，这也让他离美国选手墨菲在去年创造的世界纪录仅差0.01秒。
100米仰泳决赛前，舆论的关注点不仅放在了徐嘉余能否夺冠上，还放在了他能否打破世界纪录，而他确实离这个目标近在咫尺。
作为今年唯一一个游进52秒大关的100米仰泳选手，徐嘉余在半决赛中以0.5秒的优势领先第二名进入决赛，这让在央视担任解说嘉宾的吴鹏看到了更大的可能。
“我看了前50米的时候，他已经比世界纪录要快了，而且徐嘉余也是一个200米仰泳出身的选手，后程能力对他也不是问题。”
徐嘉余不只会夺得冠军，也许会给我们带来更大的惊喜。”吴鹏笃定地说道。
遗憾的是，徐嘉余由于过于紧张最终还是没有打破世界纪录，不过以他目前的实力也只是时间的问题。
接下来，徐嘉余还可能在50米、200米仰泳上创造历史。目前，他在全国冠军赛所游出的这两项成绩均排在世界第二位，而他有望再添至少一枚奖牌、甚至金牌。
徐嘉余胸肌遭傅园慧调侃
“这一路都挺艰辛的。”为了自己的第一个世界冠军，徐嘉余在海外经历了“魔鬼”集训，他无论技术还是身体都发生了质的变化。
出现在本届世锦赛上的徐嘉余，不仅皮肤晒得黝黑，而且还因高强度地练习力量长了不少肌肉，“搞怪”的傅园慧还开起了他的玩笑。
“看他的胸肌，大不大？大不大？”在中国游泳队刚刚抵达匈牙利时，“洪荒少女”向央视的镜头指着徐嘉余的胸肌有些坏坏地问道，一旁的徐嘉余呆呆地望向镜头。
如今，这个“呆萌少年”创造了中国游泳的历史，成为了中国游泳历史上第四位男子世界冠军。
此前，张琳、孙杨和宁泽涛的世界冠军头衔都是在自由泳上取得突破，而徐嘉余的出现让中国游泳男子项目实力更加雄厚，也摆脱了“阴盛阳衰”的尴尬。
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