中国“千禧一代”热衷数字娱乐

外媒称，与表现出超凡消费能力——把从日本马桶圈到法国奢侈手袋在内的商品购买一空——的家长一样，中国的孩子们也展现出同样的购买力，只是钱花在了不同的地方。
据香港《南华早报》网站7月25日报道，来自规模不断壮大的中国中产家庭的孩子们当前在虚拟娱乐市场豪掷他们的财富。
报道称，一场嘉年华式的活动7月23日在上海落下帷幕，数以万计的中国年轻人——其中大多是中学生和大学生——花数百元到上千元人民币不等，购买包括日本虚拟动漫歌手的全息投影演唱会在内的一系列演唱会门票，并见识一下一些最受喜爱的日本动漫人物背后的真实面孔和声音。
报道称，今年为期三天的活动吸引了超过10万人，而数年前只有区区数百人参加，人数出现了暴增。在对日本动漫的浓厚兴趣的支撑下，中国的年轻人娱乐市场发展迅猛。具有讽刺意味的是，动漫产业当前在其发源地——日本——正面临着最严峻的挑战，低出生率和人口老龄化等问题让日本动漫产业遭受重创。
此次活动的组织方哔哩哔哩弹幕视频网是中国规模最大的在线视频网站之一。哔哩哔哩网董事长陈睿说：“与他们的家长相比，中国的90后和00后在财务上更有保障，他们也更愿意享受五彩缤纷的文化生活，这给娱乐内容需求带来了诸多变化。”
陈睿说：“他们希望获得符合自身兴趣的多元化内容。互联网使他们得以消费从日本动画片、游戏到网民创作的原创视频在内的大量内容。”据称，哔哩哔哩网的用户中包括中国规模最大的ACG（动画、漫画和游戏的总称——本网注）粉丝群。
普华永道会计师事务所中国内地和香港地区技术、媒体和电信部负责人威尔森·周（音）说，25岁以下的年轻人是表明人口结构发生重大转型的代表性群体，这种转型将重塑中国乃至全世界的媒体及娱乐业发展前景，因为该群体到2020年将成为数字娱乐的主要消费群体。
周说：“中国的‘千禧一代’是在互联网和社交媒体环境下出生的。他们在非常小的年纪就可以随时随地、自由自在地进行娱乐消费。”
他说：“因此，当他们年纪稍大一点的时候，他们进行娱乐消费的意愿预计会比上一辈人强，他们进行开支——特别是以数字的方式和形式——的力度也会比上一辈人大。”
据从事市场调研业务的艺恩公司的一份报告，该群体对ACG的热爱在2017年就创造了一个价值“数千亿元”的市场。中国的ACG粉丝群有约3亿人之众。
报道称，日本动漫产业也看到了中国消费者带来的巨大利润。据日本动画协会公布的最新数字，2015年日本动画片的对外销售额达到创纪录的349亿日元（100日元约合6.06元人民币——本网注），同比增长79%，对外销售额大增的主要原因就是“中国的抢购”。
日本动画协会副秘书长说，鉴于日本存在人口老龄化问题，中国市场一直都很重要，今后会更加重要。
据该协会估计，虽然日本动画片在北美市场及亚洲其他市场的销量也在持续增加，但仅中国就占2015年日本动画片对外销售增幅的一半以上。
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