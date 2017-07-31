习近平建军90周年之际沙场点兵

7月30日上午，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。引发外媒高度关注。
据路透社7月30日报道，作为世界上最大的武装力量，中国军队正在进行一场雄心勃勃的现代化改革。该改革计划包括投资于科技和新装备，如隐形战机和航空母舰等，以及裁减军队人数。
报道称，习近平是人民解放军的最高统帅。在中国内蒙古地区的朱日和训练基地，习近平乘坐一辆吉普车检阅了军队。他身着军事迷彩服，从两侧排列着坦克、导弹发射车和其他军事车辆的长长通道中穿过，并向军人们问好。
在嘹亮的军乐背景下，他对着安装在检阅车上的4个麦克风不断高喊：“同志们好！”“同志们辛苦了！”
受阅军人大声回应：“主席好！”“为人民服务！”“听党指挥！”“能打胜仗！”“作风优良！”
路透社报道注意到，坦克、导弹发射车和其他装备陆续登场。与此同时，军用飞机在空中飞行，其中包括最近在台湾和日本附近巡逻的轰-6K战机以及歼-15舰载战斗机和新一代歼-20隐形战斗机。
路透社报道还注意到，这是自1949年新中国成立以来，中国第一次用阅兵的方式来纪念建军节，这也是习近平第一次在这样的场地阅兵。
另据《日本经济新闻》网站7月30日报道，中国人民解放军30日在内蒙古自治区训练基地举行庆祝建军90周年阅兵式，展示了最新的隐形战斗机和洲际弹道导弹，中国中央电视台直播了这场在据称是亚洲最大演习场的“朱日和合同战术训练基地”举行的阅兵式。
报道称，中国大多每10年国庆节在北京举行一次阅兵式，上一次是2015年庆祝“抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”的阅兵式，仅在两年后又举行阅兵式是异乎寻常的。
今年3月刚刚服役的最新歼-20隐形战斗机、可以搭载核武器的“东风”-31AG洲际弹道导弹和以航母杀手著称的“东风”-21D反舰弹道导弹等武器装备亮相。阅兵式还展示了实战演练，士兵乘坐直升机着陆，进行攻击准备等等。据说，参加阅兵式的约1.2万名官兵全部来自作战部队。
此外据英国广播公司网站7月30日报道，30日举行的阅兵是中华人民共和国成立以来第一次以建军节为主题的阅兵，也是1981年华北军事大演习阅兵后，解放军时隔36年再次在天安门以外地区举行大阅兵。
报道称，朱日和训练基地占地1000多平方公里，是亚洲最大的军事训练基地。本次受阅官兵1.2万人，受阅地面装备600余台（套）、各型飞机100多架，近半数为首次参阅。
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