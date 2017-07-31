美军方称用“萨德”成功拦截中程导弹

美媒称，美国军方官员30日早上说，美国通过在太平洋上空发射一枚弹道导弹而测试了部署在阿拉斯加州的“萨德”导弹防御系统。
据美国全国广播公司网站7月30日报道，美国导弹防御局（MDA）说，该导弹由美国空军的一架飞机从空中发射并被“萨德”系统拦截，MDA称这次测试是“成功”的。MDA局长萨姆·格里夫斯在一份声明中说，这次测试将帮助美国“走在不断发展的威胁之前”。
报道称，“萨德”是一个陆基导弹防御系统，旨在拦截中短程弹道导弹。其主要承包商洛克希德-马丁公司说，它有能力在地球大气层内、外拦截进犯的导弹。
MDA的声明说：“今天，MDA和驻在得克萨斯州布利斯堡的美国陆军第11防空炮兵旅的官兵利用‘萨德’系统成功进行了一次导弹防御测试。”该声明说，美国空军的一架C-17运输机在太平洋上空发射了一枚中程导弹，而部署在阿拉斯加州科迪亚克的“萨德”武器系统发现、追踪并拦截了该目标。
报道称，美国在关岛部署了“萨德”，还在韩国部署了“萨德”。此举激怒了中国。中国说，该系统强大的雷达可以深入它的领土探测。本月早些时候，莫斯科和北京在一个联合声明中呼吁华盛顿立即停止在韩国部署“萨德”系统。
另据美国福克斯新闻频道网站7月30日报道，美国军方30日对“萨德”导弹防御系统进行了测试。
报道称，此次测试是计划之中的。MDA本月早些时候曾说，它将于本月在阿拉斯加州科迪亚克进行两次“萨德”系统测试，此次测试是两次测试中的第二次。
在进行测试的同时，美国太平洋空军司令部司令特伦斯·奥肖内西上将警告朝鲜，美国与其盟友准备在必要时使用“快速、致命且压倒性的力量”来对付这个无赖国家。
作为目标的中程弹道导弹被发射到太平洋上空，随后“萨德”系统在科迪亚克跟踪并拦截了这枚导弹。MDA局长格里夫斯说：“除了成功拦截目标之外，收集的数据还将让MDA能够继续强化‘萨德’系统。”
报道称，“萨德”系统用于拦截中短程弹道导弹，并不瞄准洲际弹道导弹。五角大楼说，美国试射“萨德”系统的记录很完美，15次发射均命中目标。
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