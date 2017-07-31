美再派轰炸机飞越朝鲜半岛

媒称，美国官员表示，美国战略轰炸机飞越了朝鲜半岛，作为一种有针对性的力量展示，以此应对平壤最新的洲际弹道导弹试验。
据法新社7月30日报道，美国B-1B轰炸机与来自韩国空军和日本航空自卫队的战斗机一起参加了这次长达10小时的行动，进行了空中拦截和编队演练。报道称，这一行动是在平壤进行了本月第二次洲际弹道导弹试射后实施的。
美国太平洋空军司令部司令特伦斯·奥肖内西上将在一项声明中说：“如果接到命令，我们随时准备在我们选择的时间和地点以迅速、致命和压倒一切的力量作出回应。”
另据韩联社7月30日报道，韩国空军30日表示，两架美国B-1B战略轰炸机当天飞抵半岛上空，对朝武力示威。
报道称，当天上午，两架B-1B轰炸机从关岛安德森空军基地起飞，飞抵韩国京畿道乌山空军基地上空，后从西海（即黄海——本网注）德积岛方向飞离半岛。
据韩联社报道，在朝鲜于28日晚11时41分许进行“火星”-14导弹第二次试射仅30余小时后，美国即出动B-1B轰炸机飞抵半岛。据悉，此次B-1B并未在半岛进行射击演练。军方人士表示，此次是在朝鲜射弹后美方制定出动B-1B轰炸机飞抵半岛计划最快的一次。
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