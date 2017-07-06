中国大学“走出去”助力“一带一路”

香港《南华早报》网站7月30日刊发题为《“一带一路”和书本：中国是如何在马来西亚、老挝发展软实力的》的文章称，“一带一路”倡议不仅是经济倡议，它还反映出了中国寻求在全世界扩大影响力的诉求。目前，中国已经在老挝、马来西亚等国开办了多所大学。
文章称，娜济拉·巴哈罗姆高中毕业的时候，本来有许多马来西亚本国的大学可供她选择。这名18岁的女学生勤奋、专注，学习成绩很好，很清楚自己对于高等教育的目标。但对于申请传统学校她有些犹豫。过去5年中，她一直在一所伊斯兰学校上学，对于当地的教育系统已经感到有点厌倦。哥哥姐姐们向她描述的大学生活一点都激不起她的兴趣。
娜济拉想要改变下环境，让她从一名羞涩的学生成长为一位自信的毕业生，尝试一下她完全不了解的文化。因此，她申请了马来西亚的第一个中国大学的预科班。厦门大学马来西亚分校是去年才开设的一所新学校。最近，娜济拉在课后说：“我选择这所大学的时候，我的高中同学都非常吃惊。我是一个很害羞的人，因此我的朋友们担心我在这里会活不下去。”
但娜济拉今天的生活已经远不止是活了下来。当她今年4月来到校园时，所看到的一切让她“高兴坏了”。她说：“好漂亮、好大。中间那栋正在施工的建筑将来全部是图书馆。”
厦门大学马来西亚分校距离它中国的本部路途遥远，但离娜济拉的家乡、马来西亚的雪邦只有10分钟车程。
文章称，现在，这所大学成了中国决心加强其在古代丝绸之路地区影响力的反映，这是“一带一路”倡议的一部分。
迄今，中国已经在老挝、马来西亚等国开办了多所大学。
香港岭南大学国际问题教授张宝惠（音）说：“出口教育是提升中国软实力的一种方式。（‘一带一路’倡议）不仅仅是一个经济倡议。它反映出了中国寻求在全世界扩大影响力的诉求。随着时间的推移，中国将有更多大学走向受（‘一带一路’）影响的国家。”
娜济拉只是受益于中国这一努力的学生之一。她说：“我原以为自己会没有一个朋友，十分孤独。但在我来到这里后，一切都变了。”现在，她跟不同种族的同学交朋友；在全新的校园体育馆里锻炼，排遣压力；在各种学生俱乐部度过课余时光，还学习韩语和演奏乐器。
文章称，中国教育部已经承诺为中国与其他国家的教育交流提供支持。岭南大学的张教授说：“中国大学的质量在过去10年中迅速提高。所以，沿‘一带一路’的国家会欢迎中国大学在其国内设立分校，培训当地学生。如果这样的话，中国将证明‘一带一路’会带来双赢局面。”
文章称，中国大学在海外的毕业生还将为“一带一路”倡议提供一个重要因素，为中国公司提供其所需的本地高技术劳动力。
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