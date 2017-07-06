马来西亚夫妇诈骗40万中国人300亿 受害者直播自杀

一名被形容为“高颜值”的貌美中国女子，疑与马来西亚籍丈夫合谋，干下中国史上最大规模的金钱游戏诈骗案，在短短半年内招收逾40万名会员后宣告“崩盘”，卷走人民币近300亿元！
据马来西亚《中国报》报道，目前，该名90后中国女子张雪娇（26岁，来自江苏常州）被指已潜逃去马来西亚投靠丈夫，其丈夫是该金融诈骗组织（或本地一般称金钱游戏）IGOFX的大股东，她本身则成立一家公司“一盛金融”，作为中国IGOFX的总代理。
IGOFX打着“躺着赚美金”的口号，加上每星期的派息举动及“人拉人，获奖励”的金字塔系统，迅速吸引各地的无知民众投资，短短半年内即招收多达超过40万名会员。
全中国报案
据有关消息指出，IGOFX是在6月初传出“崩盘”，随即每星期的派息出现停顿；而张雪娇本身是在今年6月11日最后一次露脸后便“跑路”失联。
据指，她本人是在当天已经连夜逃往马来西亚，剩下血汗钱被骗光的大批受害者。
根据网络资料显示，深圳是IGOFX在中国的诈骗起源地，IGOFX还曾在2017深圳金融商博会里，声称“大受好评”。
最近数天，中国各大城市都有大批受害者向公安作出投报，因此引起极大的关注。
6月30日上午，大约有上百名来自全国各地的IGOFX的受害者聚集在深圳市公安局门前，进行联名维权活动。
受害群众群情激愤，希望政府能够出面帮他们追回资金。
找不到张雪娇万念俱灰受害者直播割脉自杀
有受害者因找不到张雪娇，万念俱灰之下，在微信群组内直播割脉自杀！
据称，张雪娇于2017年6月11日凌晨跑路后至今了无音讯，微信、手机全部更换不再使用，如同人间蒸发。
她逃走后，一些受害者还抱着希望，但在经历了十几天的绝望后才终于醒悟被骗的事实，而在群组内选择自杀。
诈骗手法专业
据了解，IGOFX的诈骗手法专业，包括曾宣传和赞助一些球队和赛车活动，令许多受害者都信以为真。
该集团以虚构网站、假系统来蒙骗投资者，事实上投资者的钱，根本就没有参与到真正的外汇大盘交易，集团只是开出假单，欺骗投资者，这可以从交易记录的不透明被证明。
这个IGOFX外汇平台本身就是一个骗子项目，创建个外汇平台再去弄个申请简单、监管宽松的瓦努阿图的牌照，然后就开始利用外汇平台包装，欺骗迷惑投资者，而实际上这就是一个“庞氏骗局”而已。
这也是为何他们选择瓦努阿图作为监管国，因为这里是离岸监管、申请特别简单、监管特别宽松，只要给钱基本就会发牌照。
据了解，目前浙江、湖北、常州、南京、石家庄等地都已经立案调查了，公安部门已经明确表示，全国都报案了。
金融骗局层出不穷
据报道，近年来互联网金融的野膨胀式发展，“P2P”、“投资”、“众筹”、“新资本”、“原始股”……层出不穷的金融策略，一场又一场推广，不断演绎成新的金融骗局。e租宝诈骗700亿、上海中晋诈骗340亿、上海快鹿诈骗10亿.....而此次IGOFX诈骗300亿的又一大金融诈骗案，受害人达40余万人，无数个幸福家庭因此支离破碎。（海外网）
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