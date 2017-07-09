财经观察：美联储酝酿“缩表”时机 最早或于9月启动

美联储5日公布的6月份货币政策例会纪要显示，美联储官员对于何时启动缩减资产负债表(“缩表”)尚未达成一致。但从多位美联储官员和美国媒体透露的信号来看，美联储最早可能于9月宣布开始“缩表”。
在6月13至14日举行的上次货币政策例会上，美联储决定启动今年内第二次加息，同时公布了缩减4.5万亿美元资产负债表的计划。美联储主席耶伦在会后告诉记者，如果美国经济增长符合预期，美联储可能会“相对较快”执行“缩表”计划。
会议纪要显示，美联储内部对于“缩表”时机仍存分歧。有几位官员倾向于在几个月内宣布开始“缩表”，认为美联储的政策沟通已帮助公众为此做好准备;其他官员则建议推迟到今年晚些时候“缩表”，认为这样会给美联储更多时间来评估美国经济和通胀前景，他们担心近期宣布资产负债表政策变化可能会被误解为美联储货币政策正常化的节奏变得不那么渐进。
根据6月发布的加息预测，美联储今年内还有一次加息，但对下次加息和启动“缩表”的先后次序，目前尚无定论。市场对此主要有两种预测：一种是预计美联储9月继续加息､12月开始“缩表”;另一种是预计美联储9月开始“缩表”，12月再加息。美联储内部也在对这两种方案进行讨论。
费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克近期接受媒体采访时表示，美国经济复苏已足够稳健､适合启动“缩表”计划，他建议未来几个月美联储暂停加息，开始“缩表”并观察市场反应。芝加哥联邦储备银行行长埃文斯､圣路易斯联邦储备银行行长布拉德等官员也都支持美联储优先考虑“缩表”。
多数投资者也预计美联储推迟到12月加息的可能性更大。芝加哥商业交易所集团的联邦基金利率期货数据显示，目前市场预期美联储9月份加息的概率约为19%，12月份加息的概率约为60%。
分析人士认为，目前美联储采取“先缩表､再加息”的策略具有两大优势：一方面，耶伦的任期将于明年2月到期，特朗普可能会提名新的美联储主席人选，更早启动“缩表”将使得美联储在高层换届之前有更多时间观察和评估其对美国经济和金融市场的影响，确保下一届美联储主席继续贯彻执行“缩表”计划，减少政策不确定性。
另一方面，考虑到近几个月美国通胀持续回落，晚点加息将给美联储更多时间来确认近期通胀疲软是否为暂时现象，同时评估实现2%的中期通胀目标的进展情况。不少美联储官员都表示希望在下次加息之前看到美国通胀水平回升。美国商务部最近公布的数据显示，美联储青睐的通胀指标——除去食品和能源的核心个人消费价格指数，5月份仅同比上升1.4%，连续第三个月回落，持续低于2%的目标。
然而，也有一些经济学家担心，如果美联储9月19日至20日召开货币政策例会时，美国国会仍未批准提高联邦政府债务上限，美联储届时宣布开始“缩表”恐怕会加剧美国国债市场波动，推动美国国债收益率快速上升。对此，埃文斯认为，如果美联储不确定美国财政部有关债务上限讨论的结果，可先宣布开始“缩表”计划，但将正式实施的时间推迟到债务上限的问题解决之后。
自3月15日美国联邦政府债务达到法定上限后，美国财政部已采取非常规措施来“腾挪”举债空间。跨党派的国会预算局预计，美国国会需在10月中旬之前提高政府债务上限以避免债务违约。债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度。
5日，美联储会议纪要公布后，美股､美元和美债收益率变化不大。当天收盘时，道琼斯工业平均指数微跌0.01%，标准普尔500指数上涨0.15%，纳斯达克综合指数上涨0.67%。美国10年期国债收益率降至2.33%，仍低于3月份创下的今年以来最高水平2.64%，表明美国金融环境仍大体宽松。
分析人士认为，由于美联储主要通过逐步减少对到期证券本金再投资来被动收缩资产负债表，并不主动出售国债和抵押贷款支持证券，“缩表”步伐相对缓慢和可预期，同时，美联储最终将维持高于危机前水平的较大资产负债表规模，美联储“缩表”对金融市场的影响将较为温和可控。(新华社记者高攀 江宇娟)
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