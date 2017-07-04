组装需借助放大镜！纳米无人机“鹬鸟”交付美军

美国《国防》月刊网站6月29日发表题为《航空环境公司将微型无人机交付美军使用》的报道称，美国航空环境公司最近宣布，已将一款可以迅速搜集情报、进行监视和侦察的纳米无人机交到军人手中。
该公司负责企业战略的副总裁史蒂夫·吉特林说：“仍然有大批前线部队官兵接触不到无人机系统。因此他们要么无法感知周边环境，要么不得不依赖别人帮忙。”
航空环境公司5月宣布，它已将20架“鹬鸟”无人机交付了没有透露身份的美国军方客户，还有10架已订购但未交货。吉特林说，这一系统小巧便携，一个人就可以使用，使士兵有了获取实时环境感知的能力。
这种四旋翼无人机——重142克——时速可达32公里，飞行里程超过1公里。它使用可充电电池，能够飞行15分钟。据航空环境公司说，该无人机可抵御时速24公里的风。
此外，它还配备了电子光学、能在弱光下工作的长波红外线传感器。不管是白天还是黑夜，它都能拍摄照片或录像。
他说：“它确实很强大。我们进行了全套的试验来证明‘鹬鸟’能够应对它将投入使用的环境。”
吉特林表示，这一系统使用市场上销售的平板电脑进行控制，界面很容易操作。“我们所有的小型无人机系统，操作者实际上不是在操作飞机飞行，而是用目光引导飞机飞行。不用操纵杆，控制装置全在屏幕上。”
吉特林说，航空环境公司类似大小的“蜂鸟”无人机系统对“鹬鸟”的设计有影响。“在‘蜂鸟’的基础上，我们的团队必须找到设计和制造小型无人机的新途径。”工程师们使用“钟表匠常用的放大镜来组装使纳米‘蜂鸟’能够飞起来的微型零部件”。
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