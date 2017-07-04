马克龙胜了，法式民主式微

法国国际关系与战略研究所网站6月22日刊发该所研究主管贝利格·纳卜利的文章《总统的胜利与民主危机》称，某些评论家在最近的总统选举和议会选举中看到了第五共和国的某种新气象，但要知道，这种新气象是发生在深刻的民主危机背景下。
文章称，新的五年任期其实带来了一种矛盾形势：一方面，总统马克龙拥有压倒性议会多数；另一方面，这种政治和制度基础无法掩盖总统与议会多数来自于小部分选民的事实。议会选举第二轮投票的弃权率之高创下纪录，证实并加剧了一种结构性趋势。
虽然弃权现象引发了不同的甚至是矛盾的解读，但很明显，它说明了民众排斥政治以及“公民信任危机”的一种反应。除了相关主要政党候选人的政治主张模糊不清外，对政治阶层的不信任以及选举“什么都不会改变”的感觉实际上继续占据主导地位。在这方面，“马克龙效应”很有限。
当然，法国民众并非对公共事务漠不关心，但政权更迭的原则或者政治家改变实际情况的能力没有令他们信服。
文章称，除了缺乏政治和社会代表性外，民主危机——新五年任期的开端与其说是揭露，不如说是证实了这种危机——还有另外一个方面：议会反对派的状况。这一阵营不仅格外地多样化且四分五裂，在每个党团（不论左翼右翼）内部，情势之紧张也可能降低议会棋盘的清晰度，并加剧多数派与反对派之间的疏离状态。在这些条件下，反对派面对的问题是其有效性甚至是其政治职能。
“你们从司法上说是错误的，因为你们在政治上属于少数派。”议员安德烈·莱涅尔这句著名的叱喝就是让法律与民主服从于多数法则。阿历克西·德·托克维尔（法国政治思想家、历史学家——本报注）曾经抨击这种“多数派专制”——在这种管理模式下，人民当中的多数派有权做任何事情。当然，民主从其定义来说，要求政权由人民指定的多数派来行使。
然而，尊重政治少数派以及特别是议会反对派，同样属于民主学说的固有内容。民主学说包括与多数派政治主张相竞争、管控其执政行为的权力。议会反对派的势力抗衡职能正是属于这一框架。在由多数派统治的总统集权制政权内，政治实际是行政与立法相融合，这导致政权分离原则部分落空。
文章称，更具体来说，政府和议会多数派之间的连带关系破坏了政权分离原则，取而代之的是表现为反对派与政府多数派组合的结构。
文章称，议会反对派处于民主游戏和权力均衡的中心。除了其代表（代表少数派选民）职能外，议会反对派存在的理由真真切切在于控制议会与政府多数派，提出替代性的政治解决方案。在这一点上，它有责任进行政治抗衡，人民的选举赋予了它这种合法性。相反，如果缺乏有效的议会反对派（这种议会反对派将无法行使一些基本权利，例如提出不信任案或者宪法法院受理程序等），第五共和国民主危机的水平将会提高一档。
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