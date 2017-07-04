香港经济发展再获推动力

在中国国家主席习近平的见证下，香港和内地官员1日签署了有关推进粤港澳大湾区建设的框架协议。根据该协议，香港的创新和技术发展将得到进一步推动。根据这一框架协议，香港作为金融中心和航运中心的角色将得到进一步加强。对于近几个月来有关香港将在大湾区计划中扮演怎样的角色，以及如何扮演这一角色存往的不确定性，该框架协议也提供了进一步的明确和保证。
在该协议签署前，习近平主席刚刚在香港特区新政府就职典礼上宣布，中央有关部门“将积极研究出台便利香港同胞在内地学习、就业、生活的具体措施，为香港同胞到广阔的祖国内地发展提供更多机会”。大湾区项目最初是由广东官员于几年前提出的，覆盖香港、澳门和珠江三角洲的9座城市，在今年3月得到中央政府的支持后，成了一个战略项目。
周六的协议由香港特区新任行政长林郑月娥、澳门特区行政长官崔世安、国家发改委主任何立峰、广东省长马兴瑞共同签署。据香港政府发表的一份声明，协议规定，合作自标将包括“巩固和加强”香港作为全球金融、航运和贸易中心的地位，同时推动香港的创新及科技市业发展。
协议还说明了香港、澳门和内地有关部门合作的方式，如定期举行磋商会议，解決一体化过程中出现的重大问题，拟定年度工作计划等。评论人士称，该协议的签署将为香港的经济发展提供又一个推动力。此前，作为中央政府送给香港回归祖国20周年的一份礼物，利用香港作为进入中国银行间债券市场入口的“债券通”计划获得批准。
香港和内地官员们还同意，在推动基础设施互联互通，提升市场一体化水平，建设全球技术和创新中心等一系列目标上进行合作。周六下午，林郑月娥、她的前任梁振英、崔世安与企业领导人和内地官员一起出席了一个论坛，进一步讨论大计划。
林郑月娥说，香港的力量将使它在金融、物流、贸易和创新等四个主要方面扮演重要角色。她说，特区政府将为香港多所大学的研发投入更多资源，香港拥有大量技术专家，这个重要的人才库将帮助大湾区持续发展。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost