亚洲航空公司称霸“航空界奥斯卡”榜单前十

外媒称，素有“航空界奥斯卡”之称的“斯凯特拉克斯”2017年度最佳航空公司排行榜日前出炉。尽管2016年因卡塔尔与邻国间的外交摩擦而导致关闭空域等危机而经历了一个“动荡之年”，卡塔尔航空公司仍第四次夺冠。
据西班牙《国家报》网站7月2日报道，在任何榜单上维持高位都非易事，对航空公司来说更是如此。因此为荣誉而战的各航空公司从未停止创新和优化服务的脚步，为的就是能在每年的“斯凯特拉克斯”榜单上收获理想的名次，得到全球乘客的认可。
今年的这一排名是在对超过100个国家的1987万名乘客进行意见调查后得出的。调查覆盖了全球325家航空公司，评判指标多达49项，其中包括登机手续、卫生、服务态度、娱乐系统和座位舒适度等。
报道称，亚洲的航空公司一如既往地称霸这份榜单，在前10名中占据了九位。卡塔尔航空在2011年、2012年和2015年夺冠后今年再次独占鳌头。该公司首席执行官阿克巴尔·阿尔·贝克对此表示，这是对公司每一位员工辛勤工作和全身心投入的最高褒奖，也要感谢所有乘客和客户的认可。
排名第二和第三位的分别是新加坡航空和全日空航空。2016年位列第一的阿联酋航空今年跌出了前三，排名第四。排名第五到第十的依次是国泰航空、长荣航空、汉莎航空（唯一入选前十的欧洲航空公司）、阿提哈德航空、海南航空和印度尼西亚鹰记航空公司。
值得一提的是，前30名中没有一家美国航空公司，该国排名最靠前的是德尔塔航空公司，仅位列第32。
报道称，卡塔尔航空公司超过150条航线上的全球乘客对该公司的品质交口称赞，令人最满意的部分包括座椅的高舒适度、机上娱乐系统的完善以及机上人员极佳的服务水平。
“斯凯特拉克斯”还邀请用户对全球廉价航空公司的质量进行了评价，亚洲航空、挪威航空和捷蓝航空是乘客满意度最高的前三家廉价航空公司。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost