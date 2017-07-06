卡塔尔称无法满足断交国要求 将增产天然气破解封锁

外媒称，卡塔尔外交大臣4日表示，沙特阿拉伯及其盟国在海湾外交危机中向多哈提出的要求根本无法满足。穆罕默德在多哈对记者说：“（要求）清单不切实际，也无法执行。”
据印度《第一邮报》网站7月4日报道，他在与德国外长加布里尔会谈后举行的联合记者会上说：“这无关恐怖主义，而是想阻碍言论自由。”
报道称，沙特、阿联酋、巴林和埃及指责卡塔尔支持宗教极端主义，它们在最初的10天期限于截止后，又给了多哈48小时以满足它们的要求。这些要求包括让多哈关闭半岛电视台，以及降格与伊朗的外交关系。
卡塔尔3日正式向负责调解的科威特递交了答复，但没有公开答复内容。穆罕默德4日拒绝给出更多细节。
另据路透社7月5日报道，5日在英国皇家国际问题研究所的一个会议上，卡塔尔外交大臣穆罕默德指责四个阿拉伯邻国对其国家“显然的侵略”。这几国正在开罗开会，以商讨针对卡塔尔的进一步措施。
穆罕默德说，沙特等国提出的指控“显然是为了在西方挑起反卡塔尔的情绪”。
他说：“这些封锁我们的国家的言外之意就是，我们要交出主权来结束围攻，而这是……卡塔尔永远不会做的。”
此外据路透社7月5日报道，卡塔尔外交大臣穆罕默德5日说，沙特和阿联酋是孤立卡塔尔运动的主要推手。他说：“我们认为，整个运动都是沙特和阿联酋推动的，我们需要与这些国家接触，找到真正的问题和不满所在。”
穆罕默德还说，他的国家需要与邻国伊朗保持健康而有建设性的关系。他说，卡塔尔和伊朗需要和平共处，而且两国还共享一个天然气田。
据英国《卫报》网站7月4日报道，据海湾国家多位高级外交官表示，海湾国家当前准备对卡塔尔加大经济制裁力度、扩大外交孤立，并暂停该国的海湾阿拉伯国家合作委员会成员资格。
另据西班牙《经济学家报》网站7月4日报道，卡塔尔石油有限公司4日宣布将增加天然气产量，从年产7700万吨增至1亿吨，以应对阿拉伯邻国在近一个月前对卡塔尔实施的经济封锁。
该公司总裁萨阿德·谢里达·卡阿比在记者会上表示，公司计划大幅提高北方气田的产量。该气田是世界最大天然气田，位于海湾地区，由卡塔尔和伊朗共同开发。
卡阿比表示：“无论如何，我们在很长时间内将是天然气出口的领导者。”他说，目前卡塔尔占据全球天然气市场近三分之一的产量。
报道称，天然气出口是卡塔尔的主要外汇来源。
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