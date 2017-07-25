美拟禁止以美元结算进口委石油招致批评

外媒称，白宫正在考虑禁止与委内瑞拉国家石油公司进行任何以美元形式结算的石油交易，以此对马杜罗政府施加压力。
据欧洲新闻社马德里7月22日报道，这被视为特朗普政府迄今为止采取过的最严厉的制裁措施之一，与之前美国以强迫伊朗签订核协议为目的对伊朗实施的经济封锁有异曲同工之处。此举的最终目的是强迫马杜罗放弃组建新国民议会的计划，目前的国民议会由反对派控制。
报道称，无论是白宫、委内瑞拉国家石油公司还是委内瑞拉政府，都未公开评论这些由白宫匿名消息人士曝光的制裁措施，该消息人士还提到一种极端情况，即禁止美国进口委内瑞拉石油。禁止以美元形式交易的制裁措施，其影响将遍及整个原油市场。从精炼厂或原油经销商处获取委内瑞拉石油将变得十分困难。
据特朗普的咨询顾问说，美国每天从委内瑞拉购入78万桶原油，美国可能会借助石油战略储备措施来缓解市场波动。
可能采取的制裁措施在美国也招致批评。美国燃料及石化生产商协会首席执行官切特·汤普森请求采取替代措施。他认为，原因有二，“其一，要以其他产品替代委内瑞拉石油不是一件容易事；其二，委内瑞拉会将石油销往其他地方”。
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