深圳摩天大楼热背后乃真繁荣 推翻“大厦指数”理论

当你途经香港外围的荒地和鱼塘时，仿佛能看到一处海市蜃楼冉冉升起：远处矗立着一道闪闪发亮的摩天大楼之墙。那就是深圳，它在不到40年的时间里从一个小渔村成长为一个主要的金融和技术中心。这段描述来自美国有线电视新闻网网站7月24日刊登的题为《深圳永不停止的摩天大楼繁荣》的报道，这篇报道称，和中国其他许多城市一样，深圳也情迷摩天大楼。
据英国高层建筑与城市居住区委员会统计，去年完工的128座高度在200米以上的建筑有70%都在中国。其中11座位于深圳，这个数字超过了美国的总数，几乎相当于其他任何一座中国城市的两倍。
据美国有线电视新闻网报道，深圳市与摩天大楼的渊源要追溯至1980年，中国当时宣布与香港交界的一块狭长农田将成为一个所谓的经济特区。
香港大学建筑学教授杜鹃说，深圳不断长高的天际线完全是它DNA的一部分。杜鹃说：“在深圳，（摩天大楼）实际上是与该市的形象联系在一起的。在上世纪80年代初到90年代初，深圳的高楼数量比任何一座中国城市都要多。”
报道称，深圳的地理位置也发挥着作用：它的市中心位于群山和香港边界之间的一处狭长地带。日益发达的地铁网络以及与香港相连的一条新高铁线路使此地愈发令人向往，它的建筑因而越盖越高，而不是向外扩展。
据美国有线电视新闻网报道，深圳并未显现出发展减速的迹象。英国高层建筑与城市居住区委员会的数据显示，除当前建成的49座超过200米高的建筑外，目前还有48座摩天大楼在建。
报道称，一些媒体报道提到所谓的“摩天大楼指数”。这种理论最初是由经济学家安德鲁·劳伦斯在1999年提出的，它认为摩天大楼投资的激增是衰退的先兆。但是，深圳新建的大批摩天大楼或许仅仅是经济繁荣的反映。该市的人均GDP位居中国各大城市之首，它的地价同样在飞涨。根据搜房网的统计，去年深圳的新房成交均价是中国内地最高的。英国莱坊房地产经纪公司大中华区研究部门主管纪言迅说，写字楼市场也呈类似趋势。
纪言迅说：“深圳对A级写字楼有大量需求，这和内地的其他一些大城市不同，它们只是在比拼建筑高度。”
在香港办公的建筑师斯蒂芬·克鲁梅克说，城市规划者不应容许面子工程，而应鼓励与城市氛围融为一体的项目。他的公司——法瑞尔建筑事务所——设计了京基100大厦，这座442米高的大楼目前是深圳市第二高楼。它不是一座孤零零的地标，而是一个旧村的一部分，这个村子与京基100协力进行了重新开发。
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