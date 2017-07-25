中国家长为何热衷国际游学夏令营

西班牙中国政策观察网站7月21日刊登题为《夏令营成为中国家长追逐的新时尚》的报道称，在中国，大多数孩子已经迎来暑假，但有些孩子还没来得及喘一口气就被家长安排参加国际夏令营。在国际夏令营中，孩子们能够提高英语水平，同时复习其他科目，还可以参观外国的高等学府。一个夏令营“套餐”包括交通费、课程费和各种活动费用，每个学生大约在3.2万元人民币。
报道称，近年来，越来越多的中国家长选择在暑假期间把孩子送去参加夏令营，这些孩子的足迹已经不仅限于国内，还迈出了国门。让孩子到国外游学不仅是为了填满他们长达两个月的暑期生活，也是为了丰富经历，将来在简历上也可以多一笔参与激烈竞争的资本。
报道称，在教育资源竞争异常激烈且课外特长班盛行的中国，如果一个学生拥有外国游学经历，特别是前往美国、加拿大和澳大利亚等国，那么其在升学乃至未来找工作的过程中都会比别人占领先机。然而，夏令营这种自愿性的教育补充形式随着在中国的逐渐普及，似乎已经变成家长必须履行的义务，但事实上并非所有家庭都能承担得起。
举例来说，一个包含在加拿大主要城市蒙特利尔、多伦多和温哥华游学，参加英语课程、参观大学校园、在当地家庭住宿的国际夏令营项目要价大约为4.8万元人民币。另一个价格接近的项目则包括前往华盛顿、纽约、洛杉矶和旧金山，参观加利福尼亚科学中心，参加英语、地理、生物和数学课程等。有些旅行社甚至推出了可以在哈佛大学校园内接受两周特别课程的项目，要价3.2万元人民币左右。
虽然夏令营的主要目的是娱乐和学习，但是很多家长希望孩子能够利用这次机会熟悉一下他们未来可能居住的城市。据媒体报道，2015年澳大利亚90%的投资移民签证被发放给中国公民，在加拿大和美国等国也出现了类似的趋势。游学往往被家长视为让孩子有机会提前接触他们未来完成学业的城市。
另一方面，陪同孩子游学的家长还可以借此机会熟悉一下西方国家的不动产投资情况。除了让孩子娱乐和学习，夏令营还起到为家长打开西方国家大门的作用。很多家长在接受媒体采访时直言不讳地表示自己非常愿意在西方国家买房置业。但鉴于签证手续繁冗，这个愿望似乎并不容易实现。
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