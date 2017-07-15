（组图）美国总统特朗普出席法国国庆阅兵式

当天上午，在9架喷出法国国旗红白蓝三色彩烟的飞机带领下，包括8架美军飞机在内的60余架飞机依次掠过巴黎上空，拉开了阅兵式的序幕。由145名美国士兵组成的方阵率先登场，其中5名士兵身着100年前美军参加一战时部队的军装。随后，法国不同军种的士兵方阵和摩托车队、马队、装甲车队等先后经过主席台。
据悉，本次阅兵共出动超过3700名士兵、241匹马、149辆军车和62辆摩托车，另有92架飞机和直升机参与了飞行表演。
仪式结束后，马克龙在主席台发表简短讲话，向为保护国家安全和社会安定作出贡献的军人致敬，并重申法美两国历史悠久的联盟关系不会改变。
马克龙随后前往尼斯，纪念去年7月14日晚尼斯恐怖袭击中的86名遇难者。面对严峻的反恐局势，今年法国国庆节阅兵式和庆祝活动采取了严格的安保措施，仅巴黎地区就有1.1万名宪兵、警察等参与安保工作。
2016年7月14日晚间，31岁的突尼斯裔法国男子穆罕默德·拉胡艾杰-布赫莱勒驾驶一辆卡车冲进尼斯欣赏国庆烟花的人群，致86人死亡。
特朗普13日上午抵达巴黎，并与马克龙就打击恐怖主义、叙利亚问题、气候治理、自由贸易等问题进行了会谈。这是特朗普当选美国总统后首次访问法国。
1789年7月14日，法国人民攻克了象征法国封建统治的堡垒巴士底狱，夺取了反对封建制度的胜利。1880年7月6日，法兰西第三共和国颁布法令，将7月14日定为法国国庆节。(新华社文，路透社图)
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