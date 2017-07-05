大熊猫“外交官”的旅德新生活

德语的问候“早上好”、德国饲养员制作的月饼状小点心、大红色调的中式凉亭和门楼……热情洋溢的德式关爱，开启了中国大熊猫“梦梦”和“娇庆”旅居德国的国际化新生活。
6月24日，来自成都大熊猫繁育研究基地的“梦梦”和“娇庆”抵达柏林。在两只可爱的大熊猫顺利通过隔离检疫期后，位于柏林动物园内的大熊猫馆将于近日正式对公众开放。
在“东方绿洲”吃饱睡好
从成都到柏林，远隔7400公里。熊猫们能住得惯吗？为了让它们能尽快适应新环境，柏林动物园斥资1000万欧元新建了大熊猫馆，大熊猫馆建筑群外观的中式风格辨识度非常高，室内新风系统、自动感应灯光系统和温度调节设施一应俱全。此外，园方还在室外安放了树丛状攀爬架和秋千，在室内布置了人造瀑布。按照园方的说法，大熊猫馆是柏林市中心地带的“东方绿洲”。大熊猫每天食用大约30公斤竹子。
为了让“梦梦”和“娇庆”吃饱吃好，德方目前准备了10种竹子供它们选用。据中方饲养员尹洪介绍，有6种竹子很适合“梦梦”和“娇庆”的口味，日后会在此基础上保证充足供应。尹洪介绍两只熊猫来柏林的情况时说，“娇庆”是个男孩，刚成年，性格比较急躁，但到了德国后，可能因为环境压力小，整个管制区只有它和“梦梦”两个，它表现得很安静，落地第一时间就食欲大开。当天6点到了动物园，约半小时后开始采食，晚上11点就进入安静休息状态，并且晚间休息时间比较长。
第二天在室内训练时，“娇庆”对指令反应很迅速，竹子采食基本恢复到国内水平。尹洪说，它的适应能力很好，应急能力比很多熊猫都好。“时差在熊猫身上体现不出来，它们基本上24小时吃睡，对时差不敏感。”尹洪介绍说。
他还指出，柏林天气凉爽，适合大熊猫生活。柏林近日多雨，“梦梦”和“娇庆”表现得非常兴奋。下雨时，一向文静的“梦梦”在室内便感受到气温变化，玩耍得十分尽兴，兴奋地四处张望。它们对德方词养员也越来越适应，对他们的呼唤都有回应。
尹洪和另外一名中方饲养员数周后返回成都。“这段时间，我们和德方饲养员就熊猫的生活习性、性格特点、采食特点、照顾要点等进行沟通，帮助他们尽快熟悉。”柏林动物园兽医安德烈亚斯•奥克斯照料熊科动物的经验非常丰富。他告诉记者，德方饲养员已经向中国同事学会了做“熊猫零食”一种由米粉、面粉、大豆粉、玉米粉等做成的月饼状小点心。中方饲养员管它叫“窝头”，德方饲养员则管它叫“玛芬”。
柏林掀起一股“熊猫热”
中国政府曾于1980年将一对大熊猫作为国礼赠与联邦德国，也是落户柏林动物园。1995年，园方又从中国租借国一只雌性大熊猫，如今，“梦梦”和“娇庆”两只大熊猫的到来，在柏林再次掀起一股“熊猫热”。柏林动物园早早就为大熊猫“外交官”入住打造舆论声势——门口高高挂起德文、中文、英文的“热烈欢迎”“梦梦”“娇庆”等字样的海报和彩旗；在柏林动物园物园官方网站开设“大熊猫博客”在海报中自豪宣告“德国仅有柏林动物园有大熊猫”……
在柏林动物园的纪念品商店，T恤衫、玩偶、文具等大熊猫主题纪念品吸引游人驻足。“大熊猫憨态可掬，惹人喜爱。它既是濒危动物，又是中国的国宝，等这两位小使者正式向公众亮相后，我一定会带着孩子过来看它们。”一位市民热情地说。
一位柏林游客说：“(熊猫)的话题在柏林很热，每个人都在谈论它们。我很喜欢它们，非常可爱，柏林人民都很期待看到它们。”还有游客表示：“我们很骄傲能有两只来自中国的熊猫，这也能促进中德两国的友谊，我很荣幸能在柏林看到熊猫，非常感谢！”
柏林动物园兽医奥克斯说，柏林动物园目前每年客流量约为350万人次，大熊猫落户这里势必吸引更多游客来访。“大熊猫是中德友谊的使者，两国领导人将出席大熊猫馆的开馆仪式。柏林动物园对大熊猫在此安家感到非常自豪，这将成为两国友好的见证。”
中国驻德国大使史明德在迎接两只大熊猫到来时曾说：“今年是中德两国建交45周年。希望大熊猫作为友谊的使者，能够得到德国民众的喜爱。”柏林勃兰登堡广播电台报道说，对中国而言，向一个国家派出受到严格保护的“国宝”是一项意义重大的行动，“梦梦”和“娇庆”入住柏林动物园，是德中友好关系的象征。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost