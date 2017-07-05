嫌犯有权保持沉默？FBI资深探员：或以章莹颖下落换轻判

北大女硕士章莹颖在美国失踪一事，牵动无数人的心。随着嫌疑人克里斯滕森的被捕和首次聆讯，大家也更加关注章莹颖现在的下落。
一位曾在FBI服役20年的前资深探员分析美国执法部门可能采取的进一步行动：如果嫌犯愿意向执法部门交代受害者（或尸体）藏在哪里，检方可能会同意降低指控，比如从一级谋杀降到二级谋杀。
嫌犯已进行首次聆讯，章莹颖仍下落不明
嫌犯克里斯滕森于6月30日被捕，美国伊利诺伊地区联邦法院当地时间7月3日上午10点对嫌犯进行了首次聆讯，整个过程持续仅9分钟左右，克里斯滕森拒不交代章莹颖下落，除了表示知晓其个人权利外，未做其他发言。
目前，章莹颖仍然下落不明。
此前，美国警方表示，基于调查过程中发现的事实认为，章莹颖已遇害。但是章莹颖的家属不接受遇害说法，他们坚称：活要见人，死要见尸。
若交代下落能换轻判？在美国确实有“辩诉交易”
有FBI前探员在接受采访中称只要嫌疑人交代章莹颖的下落，就可以在量刑上换轻判，这个怎么理解？
著名华裔律师刘龙珠介绍说：进入正式刑事检控程序后，在这其中可能会出现检方和辩方之间和解，以前很多案件中途会和解。打个比方，嫌疑人本来被判无期徒刑，检察官和辩方律师谈之后，最后判罚轻了些。这是因为从检察官和辩方律师都有和解动机。而这也是在美国法律上完全合法的，被称为“辩诉交易”。
“辩诉交易”是指在法院开庭审理之前，作为控诉方的检察官和代表被告人的辩护律师进行协商，以检察官撤销指控、降格指控，或者要求法官从轻判罚为条件，来换取被告人的有罪答辩，进而达成双方均可接受的协议。不过这也要取决于案子本身的特点和双方掌握证据的强弱，但和解这个程序也是有的。
嫌犯有可能自己交代出受害者被藏匿的位置，但是根据美国法律他可以不这样做，这在于他自己的选择。他有可能会在被关押期间告诉狱友，警方和FBI也可能对他在关押期间的对话进行录音获取信息。
为什么还没找到章莹颖？被绑架的地区是大片农田
找到章莹颖，已不仅是章莹颖家人的心愿，如果证实章莹颖遭谋杀，嫌犯会追加指控谋杀罪，甚至加重刑罚，这也是严惩凶手的有力证据。那么为何一直无法找到章莹颖的下落？
FBI资深探员说：“嫌犯把章莹颖藏在一个地方而她可能还活着的几率仅有1%，伊利诺伊州很大，章莹颖被绑架的地区是大片的农田，这里有很多章莹颖可能被藏匿的地方，甚至可能是一片数千英亩的玉米地。但这个地方一定是嫌犯熟悉而且距离学校不远的一个地方。考虑到犯罪事实以及我对嫌犯的一点了解，章莹颖（或尸体）最终会被找到，但具体时间，我无法推测。”
到目前，警方公开的说法是没有找到章莹颖，其遇害的时间、地点、方式等信息都没有公布，也没有解释原因。如果能找到章莹颖，确定章莹颖遇害，警方又能提供证据证明莹颖遇害与嫌犯有关的话，检方的起诉就会从绑架罪变成谋杀罪。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost