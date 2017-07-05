中美紧张不会轻易跨过『红线』

美国总统特朗普与中国国家主席习近平通了电话。在二十国集团(G20)峰会前夕通电话，是希望中国能够就朝鲜问题协助华盛顿。报道称，两位领导人仅在朝鲜半岛不应有核武器上达成一致。专家认为，由于华盛顿对北京帮助压制朝鲜核野心的希望落空，白宫将在台湾和贸易问题上采取强硬立场。
除习近平外，特朗普述同日本首相安倍晋三通了电活。白宫表示，两次通话的主题均是朝鲜威胁和贸易。在朝鲜问题上华盛顿与东京的立场几乎一致。而从美中媒报道中就能一目了然，美国与中国之间没有取得进展。
但特朗普不久前表示，他的耐心快耗尽了，因为中国在朝鲜问题上仅采取了无足轻重的举措。因此美国总统考虑对中国钢材采取新措施。但这暂时只是计划。美国在收紧对华政策上已然采取了一些实际举措。日前美国对与朝鲜有业务往来的中国的银行、公司和个人实施了制裁。上周美国还批准了 14亿美元的对台军售大单。
俄罗斯科学院远东研究所高级研究员亚历山大•拉林指出，“特朗普决定在G20峰会前夕试探中国的立场。对中国而言台湾问题不容商量，而朝鲜是另—回事。我不认为中国会公开对平壤施压，但不排除暗中施压。总体上中美关系正在走向新紧张”。
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