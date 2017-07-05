美军评估太空拦截系统：反导和反卫星一手包办

题为《五角大楼审视基于太空的导弹拦截系统》的报道称，国防部一直在分析向太空部署弹道导弹拦截系统的概念。专家们说，部署这样一个系统在技术上是可行的，但有关它的成本效益和战略意义还存在疑问。
上世纪80年代，美国人首次认真探索了在太空部署导弹拦截系统的想法。这是前总统里根的战略防御计划的一部分。里根的战略防御计划旨在挫败苏联的核武库。由于冷战结束，弹道导弹威胁减弱，上世纪90年代美国取消了这个名为“智能卵石”的计划。
但今天，俄罗斯和中国正在对它们的核力量进行现代化升级。同时，朝鲜和伊朗不断研发远程导弹，这些导弹或许会有能力打击美国。虽然美军部署了一些陆基导弹拦截系统，但导弹防御专家们认为，部署天基拦截系统来保护国土是有意义的。
福尔肯研究公司的资深太空政策分析家彼得·海斯说：“相比过去几十年，今天更多是一种政治需要。”
现有的陆基中段导弹防御系统（GMD）会在远程导弹进行洲际飞行的途中拦截导弹。这时，导弹在地球大气层之外飞行。专家们说，天基拦截系统可能成为一个游戏规则改变者，因为它能进行助推段拦截。
助推段拦截以处于飞行的最初几分钟之内的弹道导弹为目标。拦截发生在导弹仍在大气层内、多弹头被释放之前。
专家们说，相对中段拦截系统，助推段防御可能存在一些优势。
专家们说，在助推阶段，导弹尚未分成不同部分，并发出大量火光，因此识别和打击它就更容易。
专家们说，助推段防御还有一个好处，就是能在尽量远离美国本土的地方——可能在敌人自己的领土上空——应对一枚具有威胁性的导弹。
专家们说，天基导弹拦截系统有着更大的覆盖范围。
五角大楼官员已经表示，现在太空同海、陆、空一样是一个作战领域。战略与国际问题研究中心（CSIS）的一份报告说，在这方面，天基拦截系统可以用来针对敌人的卫星。
五角大楼官员一直警告说，俄罗斯和中国已经测试并正在研发可能威胁美国各个太空系统的技术。CSIS的报告说，天基拦截系统可用来防御敌人的反卫星武器。
但专家们说，依赖天基拦截系统也有问题。为了在助推阶段拦截敌人的导弹，拦截系统必须安置在低海拔的轨道上。
关注全球问题科学家联盟发表的一份简报说：“在这些轨道上，天基拦截系统相对地面快速移动，并且无法停留在地球上任何一个地方的上空。因此，确保任何时候至少都有一个拦截系统能打击某一个特定导弹发射地址需要在轨道上部署很多天基拦截系统。”
它说，要防御来自朝鲜的一枚导弹需要部署数百个天基拦截系统。这样一个体系将会“非常昂贵”，并会带来拥挤、残骸处理和太空交通管理等重要问题。
CSIS的报告说，天基系统的另一个缺陷是，一旦有拦截器被使用，拦截系统中就会存在一个缺口。它说：“敌人可以利用这一点，同时发射一系列导弹，使一个地方的导弹数量多于可用的拦截器，实现饱和攻击。”
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