创新让电梯“花样翻新”

西媒称，太阳能电梯、自动电梯、高速电梯……大数据、新材料和新能源理念为电梯开辟了新的未来。
据西班牙《阿贝赛报》7月1日报道，生活在大城市当中的人们每天都离不开电梯。就在每秒运行10米的超高速电梯和能够自动检修故障的智能电梯等创新电梯问世的同时，电梯也变得越来越节能环保，力求把对环境的危害降到最低。
报道称，电梯正在随着消费者的需求变化和城市的发展步伐不断改进自身性能。例如，奥的斯电梯公司开发了一个专利系统——Gen2系统，使用带状扁平电缆代替传统的钢缆。由于避免了金属摩擦，安装该系统的电梯变得更加安静，而且全天24小时开启监控系统，使电梯更加安全可靠。在耗电方面，奥的斯Gen2系统电梯能够节省高达75%的电能，电费成本甚至可以降低90%。
奥的斯还把眼光投向太阳能电梯。目前西班牙、意大利和葡萄牙等国都已安装了数台太阳能电梯。这种电梯与数块太阳能板相连接，能够全自动运行，甚至能够让人彻底把电费账单抛诸脑后。太阳能电梯使用的是100%可再生清洁能源。公司希望未来的太阳能电梯能够实现完全自动化，不但能自动运行，更能自动制造清洁能源。
报道称，中国迅达集团是世界电梯行业又一领军者，其研发的目的楼层控制系统PORT技术广受消费者和业界好评。使用者在终端通过刷卡或输入目的楼层后，PORT技术会计算出最快捷路线，所有去往相近目的楼层的乘客都能被引导至同一电梯轿厢，最大限度缩减行程时间，提高电梯运载效率。PORT技术甚至能够在操作之前就预测出乘客的需求。
报道称，迅达集团还着眼于电梯行业在物联网时代的发展，因此与通用电气数字公司等电子创新领域的大企业都展开了战略合作。
毫无疑问，未来的电梯将更加智能化。电梯必将在人类的未来生活当中发挥越来越重要的作用。
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