“团购”省钱且效率高！北约盟国拟联合采购武器

英国《简氏防务周刊》网站7月3日发表题为《北约盟国共同寻求联合购买武器，并开发新的海上巡逻机》的报道称，北约下属的两个小组签署了意向书，以发展陆地武器和海上监视方面的能力。北约和业内消息人士表示，前者由于可以立即节省成本并提高效率，因此肯定能够推行，后者则面临更多政治和工业方面的复杂问题。
北约盟国国防部长6月29日在布鲁塞尔举行会议。会上宣布，两个盟国小组将进行联合采购陆地战决定性武器，并且研发新的海上多任务飞机。
在比利时的带领下，10个盟国签署了武器意向书，它们是丹麦、法国、希腊、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙和土耳其，再加上北约的合作国芬兰。
北约官员承认陆地决定性武器是一个“笼统的说法”，该小组将重点关注（20毫米以上）陆基火炮弹药以及火炮、火箭炮、反坦克导弹以及（60毫米以上）迫击炮。
至于另一个项目海上多任务飞机，有6个北约盟国签署了意向书：法国、德国、希腊、意大利、西班牙和土耳其。北约表示，他们的目标是开发现有海上巡逻机的后续解决方案并将其投入使用。
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