长五发射失利：中国不会停下迈向航天强国步伐

俄媒称，47年前中国成为航天大国，此后其航天事业一直迅猛发展，目前各项指标位居全球第三，仅次于俄罗斯和美国。不过，中国似乎有成为第一航天大国的雄心，尽管在这条路上中国人日前又一次遭遇了卡顿。
据俄罗斯《独立报》7月4日报道，1970年4月24日，中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功。2003年10月15日，中国第一艘载人飞船神舟五号升空。中国有4个航天发射场，其中最新的是海南文昌航天发射场。由于这个发射场离赤道最近，因此计划从那里发射较重的航天器。负责将航天器送上太空的是长征五号遥二火箭，其有效载荷超过了俄罗斯的“质子-M”火箭和欧洲的“阿丽亚娜-5”火箭。
报道称，长征系列运载火箭的核心是东风系列弹道导弹。长征一号的基础是东风-4弹道导弹。正是长征一号将中国第一颗人造地球卫星送入轨道。长征二号以及将载人飞船送入太空的长征二号F的雏形则是东风-5洲际弹道导弹。
报道称，长征五号的运载能力比前几代强得多，预计能完成雄心勃勃的任务。2017年至2018年，长征五号应确保将月球探测器发射至月球，而探测器将把月球土壤带回地球。2019年长征五号应将空间站核心舱发射至轨道，2020年还将发射火星探测器。长征五号的首次发射在2016年11月3日进行。在这次发射中，实践十七号科学实验卫星在远征二号上面级的助推下进入了轨道。
2017年7月2日，长征五号遥二火箭发射任务失利。无疑，此次发射失利将导致上述月球和火星探测计划延后。不过，北京不会放弃任何太空计划，无论花费多少资金和付出多大的代价。
1996年2月15日，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射后落回地面，导致通信卫星毁坏，6名发射中心工作人员死亡。但这并未影响中国航天进一步发展。
中国已然拥有通信、导航、气象和侦察卫星。神舟系列飞船已进行过6次载人飞行。2011年发射了中国第一个空间站雏形——天宫一号。随后两艘中国载人飞船与其对接。不过天宫一号并非货真价实的空间站，宇航员在轨时间相当有限。
2007年10月，中国开始执行月球探测计划，发射了首枚月球人造卫星“嫦娥一号”。2013年12月14日，玉兔号月球车登上月球表面。中国还计划在2020年前后建造首个空间站。
此外，中国正在制订火星探测计划。
2007年1月，中国进行了反卫星武器的测试。2009年时任中国空军司令员许其亮在接受采访时表示，中国武装力量必须开始发展太空进攻及防御能力，因为太空的优势或给予国家“对陆地和海上军事区域的控制权”。
报道称，美国的网络中心战概念和大量使用高精准武器的能力完全依赖于太空。通信、导航、瞄准、全区域侦察和气象保障——全部要通过相应用途的地球人造卫星实现。如果这些卫星出了故障，那么美国空军的能力将大大下降。因此，中国将开发地面和太空武器，战时可令美国空军“又聋又盲”，使其失去利用海上或空中高精准武器打击中国领土的能力，并防止美国干涉收复台湾的大业。
报道称，中国既有不达目的不罢休的执著精神，也有西方市场经济的优势，所以将会全面赶超俄罗斯和美国，包括在民用及军用航天开发领域。并且中国将不计代价。
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