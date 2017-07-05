《王者荣耀》被指导致青少年沉迷 腾讯出台限玩措施

外媒称，作为中国最大的游戏和社交媒体公司，腾讯表示将限制部分年轻玩家登录《王者荣耀》手机游戏的时间，认为这款人气手游会让青少年上瘾。
据美国《财富》杂志网站7月3日报道，有家长和老师抱怨说，小孩子越来越舍不得放下这款多人在线战术竞技游戏。按照腾讯的说法，《王者荣耀》拥有近2亿用户，因此成为全球同类游戏中最受欢迎的一款。
腾讯表示，12周岁及以下未成年人将被每天限玩1小时，12至18周岁未成年人将被每天限玩两小时。
报道称，腾讯还计划禁止12周岁以下的玩家在晚上9点以后登录游戏，并进一步限制青少年玩家在游戏中的消费额度。
腾讯通过官方微信账户发文称，“虽然目前国内还没有移动游戏防沉迷的明确规定，但我们决定率先做出一些努力和尝试，希望通过明确限玩时间、强制下线的设置，来打消父母的忧虑”。
报道称，腾讯还表示将升级此前推出的家长监护平台。此外，腾讯将进一步强化这款游戏的实名认证系统。
行业报告估计，《王者荣耀》今年一季度收入突破55亿元人民币。同期中国移动游戏市场总收入增长约45亿元，达到约275亿元，为两年内最大增幅。
从腾讯的财务报表来看，腾讯公司一季度智能手机游戏收入达到约129亿元。
据从事移动数据搜集业务的极光公司统计，近几个月来《王者荣耀》成为中国最受欢迎的游戏，从去年12月到今年5月，游戏的月活跃用户规模翻了一番，达到1.63亿。据统计，超过半数玩家不满24周岁，超过四分之一玩家不满19周岁。
据荷兰Newzoo咨询公司统计，中国是全球营业收入最高的游戏市场，2017年有望占据全球游戏销售额的25%左右。
报道称，《王者荣耀》基本脱胎于美国拳头游戏公司开发的《英雄联盟》，针对中国市场进行了改进。腾讯2015年收购了拳头公司100%股权。
另据法新社7月4日报道，对一些中国孩子来说，整晚整晚的游戏征程即将结束。互联网巨头腾讯公司从4日开始限制未成年人每日玩超人气手游《王者荣耀》的时间，希望“保障未成年人健康成长”。
报道称，《王者荣耀》日活跃用户高达8000万。青少年玩家每天的游戏时间将被限制在一两个钟头，因为国内越来越多人担心，长时间沉迷游戏会威胁青少年成长。
报道称，腾讯是全球游戏收入最高的公司。腾讯发表声明称，“游戏本身是带来快乐的，但过度游戏无论对自己还是家长，都不会带来快乐”。
据估计，中国有超过2400万网瘾青少年。媒体此前报道称，广东一名17岁少年连续玩了40小时《王者荣耀》，结果诱发脑梗。
报道称，《王者荣耀》是今年全球收入最高的游戏。据媒体报道，《王者荣耀》今年一季度收入接近60亿元人民币。
2008年，中国将网瘾列为精神行为障碍。几个月前，中国又在一项新规的草案中计划禁止未成年人每天午夜零点至早晨8点登录网络游戏。
腾讯表示，“我们也呼吁家长抽出更多时间陪伴孩子，让他们感受更多成长的温暖”。
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