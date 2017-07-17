中国设“超级机构”防金融风险

境外媒体称，备受外界关注的中国全国金融工作会议本月14日至15日在北京召开，国家主席习近平发表重要讲话，强调金融安全、稳中求进工作总基调、健全金融法治。会议一如外界预期，提出深化人民币汇率形成机制改革。
敲定总体工作基调
据台湾《工商时报》7月16日报道，据了解，大陆全国金融工作会议一般每五年召开一次，从1997年至2012年共已举行过四次，历届会议也先后颁布多项金融改革重要政策。
习近平表示，要把国有企业降杠杆作为重中之重，严控地方政府债务增量，整治严重干扰金融市场秩序的行为，加强互联网金融监管。
习近平称，要把发展直接融资放在重要位置，改善间接融资结构，推动国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构；鼓励发展绿色金融；避免变相抬高实体经济融资成本。同时，要深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币国际化，稳步实现资本项目可兑换；积极稳妥推动金融业对外开放；推进“一带一路”建设金融创新。
国务院总理李克强也指出，金融是国之重器，要保持流动性基本稳定；积极发展普惠金融，大力支持小微企业；要推进金融监管体制改革，增强金融监管协调的权威性有效性，强化金融监管的专业性统一性穿透性，所有金融业务都要纳入监管，及时有效识别和化解风险。
另据台湾“中央社”7月15日报道，中国大陆全国金融工作会议14日至15日在北京召开，习近平出席会议发表讲话。习近平指出，做好金融工作要把握好四项重要原则：
第一，回归本源，服从服务于经济社会发展。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点，全面提升服务效率和水平。
第二，优化结构，完善金融市场、金融机构、金融产品体系。要坚持质量优先，引导金融业发展同经济社会发展相协调，促进融资便利化、降低实体经济成本、提高资源配置效率、保障风险可控。
第三，强化监管，提高防范化解金融风险能力。要以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线，加快相关法律法规建设，完善金融机构法人治理结构，加强宏观审慎管理制度建设，加强功能监管，更加重视行为监管。
第四，市场导向，发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。坚持社会主义市场经济改革方向，处理好政府和市场关系，完善市场约束机制，提高金融资源配置效率。加强和改善政府宏观调控，健全市场规则，强化纪律性。
习近平强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。必须加强党对金融工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，遵循金融发展规律，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，创新和完善金融调控。
补齐监管体制短板
据时事社7月15日报道，五年一度的研究中国金融改革重大事宜的全国金融工作会议14日至15日两天在北京举行。出席会议的习近平主席表示，要成立一个新的政府机构——“国务院金融稳定发展委员会”。
报道称，中国的金融监管业务一直是由中国人民银行（央行）、银监会、证监会和保监会分别负责，新机构的成立有望推进金融业务的统一管理。
据日本《每日新闻》网站7月15日报道，确定中国金融领域重要指针的全国金融工作会议15日闭幕。习近平主席在会上指示，要继续防控金融风险、深化金融改革。
报道称，中国的金融监管机构一直被细分，有专门机构分别负责监管银行、证券和保险。中国将建立稳定金融的新机构，目的是推进从上至下的一贯制金融监管工作。
债务扩大等中国金融风险经常受到国内外舆论指责，这次会议也把维护金融系统的稳定放在了极其重要的位置上。
据美国《华尔街日报》网站7月15日报道，中国国家主席习近平在15日闭幕的高层会议上宣布，中国将设立国务院金融稳定发展委员会，协调国内金融监管工作。此次全国金融工作会议为期两天，旨在构建宏观框架，强化国内监管系统的统一性，即将成立的委员会将确保各个金融部门更好地协调工作。
官方尚未公布委员会的具体组成，协调监管意味着要加强不同监管部门间的信息共享。央行在制定货币政策、决定其他各项举措的时候，尤其需要从其他监管部门那里及时获得全面信息。
另据台湾《旺报》7月16日报道，针对大陆准备设立“国务院金融稳定发展委员会”，分析人士指出，这项宣示传达了非常重要的信号，也就是大陆在金融管理上将从过去“监管的竞争”进阶到“监管的协调”，委员会将在这方面扮演吃重的角色。
专家表示，该委员会将是国务院层面的权威决策机构，对于深化改革、协调监管将起到重要作用。大陆之所以推出该委员会，是为了克服金融监管短板，加强金融监管的统筹协调。过去长期存在的“谁家的孩子谁抱”的分业监管方式存在一定的金融监管盲点，容易出现监管套利。鉴于分业监管体制的统一性不够，才设立国务院金融稳定发展委员会，它对于克服金融监管短板将发挥重要作用。
确保国家金融安全
据《日本经济新闻》7月16日报道，中国决定金融工作方向的全国金融工作会议15日闭幕。会议决定设立国务院金融稳定发展委员会，加强金融监管协调、补齐监管短板。此举将加强对跨行业金融商品等的监管。在今秋召开决定最高领导层人事的共产党全国代表大会前，这次会议表明了不允许出现金融混乱的姿态。
全国金融工作会议自1997年以来每五年举行一次，除国家最高领导层成员外，监管部门、地方政府和大金融机构的负责人等都出席会议。
习近平在会上表示，金融安全是国家安全的重要组成部分，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置。
据彭博新闻社网站7月15日报道，据中国国家媒体报道，中国将设立一个国务院下属委员会，负责监管金融稳定和发展。习近平在这个会议上说，金融安全是国家安全的重要组成部分。
加利福尼亚大学圣迭戈分校教授史宗瀚表示：“中国正着力强调风险防范，监管层须对任何不稳定迹象加以管控。”
据中国国家电视台报道，李克强总理也在会上讲话。他表示所有金融业务都要纳入监管，及时有效识别和化解风险。
IHS马基特公司经济学家拉吉夫·比斯瓦斯表示，中国领导人的讲话显示，中国政府渴望防止金融系统发生可能造成失稳的震动，“央行和新设立的委员会的工作重点将是稳定住银行系统内的不良贷款，对影子银行业风险以及与规模不断扩大的公司债务有关的风险实施管控”。
报道称，自亚洲金融危机后推行全国金融工作会议这一机制以来，该会议在中国的经济和政治日程表中一直占据着独特地位，该会议旨在鼓励更加可持续的经济增长。
另据香港《南华早报》网站7月15日报道，内地将设立超级监管部门，赋予其协调监管金融稳定的权力，还将强化央行系统性风险防范职责。
报道称，全国金融工作会议作为闭门会议，自1997年亚洲金融危机以来每五年举行一次，会议将决定政府未来五年内在金融方面的优先事项。
另据美国消费者新闻与商业频道网站7月15日报道，中国的全国金融工作会议始于1997年亚洲金融危机之后。由中国最高金融官员参加的这一闭门会议解决了有关金融系统的诸多问题，推动了经济健康发展。
报道称，关于成立超级监管部门的设想已在金融圈流传多年，在2015年中国股市动荡后得到加速推进。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才认为，会议宣布鼓励进一步协调监管工作，鼓励继续推行金融市场去杠杆，国际投资者会表示欢迎。
徐洪才说：“此次会议向国内外投资者发出积极信号，表明中国将拥有更加稳定、更加开放的金融市场，将继续推动资本市场国际化和经济国际化。”
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