上演补贴大战！Apple Pay能在中国翻身吗?

进入中国一年零5个月后，苹果终于适应起中国特色，Apple pay开始加入“补贴”大战。7月18日起，将启动为期一周的集中促销活动，在有银联云闪付标识的指定商铺使用Apple Pay 支付，即可享受低至5折优惠，以及高达50倍银行信用卡积分奖赏。
虽然Apple Pay一路走来坎坎坷坷，不尽如人意。不过对于中国支付市场这块大蛋糕，苹果显然是不会轻易放手的。
苹果进行大规模促销补贴，足见其对中国市场的重视。面对支付宝和微信两大劲敌合围下的Apple Pay能否凭借烧钱游戏打开局面？
对于Apple Pay而言，最明显的优势莫过于“富二代”的出身。苹果公司市值全球第一，手握2570亿美元的现金储备，若动起真格玩烧钱补贴游戏，阿里、腾讯是万不能敌的。
Apple Pay首次在中国内地发动如此大规模的促销，虽说活动时间仅仅持续一周，但有第一次促销自然也就会有第二三四次。
对于消费者而言是实实在在的好处，若Apple Pay优惠大于支付宝、微信支付，自然有人乐于尝试新的支付方式。
竞争者众，苹果抢食的可能性有多大？
中国的移动支付市场从未缺少过热闹，支付宝、微信支付以及百度钱包的补贴战一波接着一波，第二阵营的连连支付、京东支付、壹钱包等蓄势待发，加上小米支付、 Huawei Pay等后起之秀，早已是一片血海。
目前，支付宝、微信已经以高达3100亿元的备付金规模占据了其中90%的市场份额。
而在剩下的10%当中，也有像Samsung Pay、小米 Pay、华为 Pay，以及银联云闪付等与Apple Pay进行份额上的争夺，可以说，以Apple Pay为主导的“非接触性支付方式”在与微信、支付宝领衔的二维码支付的博弈中，已经处于了明显的下风。
其次，Apple Pay自身也缺少社交与电商的属性，没有办法让消费者养成使用习惯。
在中国，微信、支付宝等第三方移动支付手段不仅仅可以解放我们拿钱包的手，还通过推出各式各样的社交、娱乐等附加玩法让消费者在用它们支付的同时也能够进行一定的娱乐活动，这一点恰好是Apple Pay所不具有的。
最后，Apple Pay在线下推广当中也忽略了毛细血管般的长尾支付场景，例如只专注于星巴克、711、KFC 等消费场景，而忽略杂粮煎饼水果摊，后者恰恰是消费者需要频繁进行支付行为的场所。
或许“农村包围城市”这套战法的精髓，银联以及各银行都没领会得到，更别提苹果。
未来可期，Apple Pay还需找准方向
与Samsung Pay、Huawei Pay等竞争对手一样，Apple Pay扮演的并非是大众理解的移动支付，而是NFC近场支付的典型代表。尽管NFC技术在安全性、便捷性等方面看起来更有优势，却与中国市场的用户习惯相左。
众所周知的是，撬动支付宝和微信支付在线下市场普及的，扫码支付的方式或可以归结为第一功臣。从大型商超到街头小店无不支持扫码支付，并因此诞生了大量廉价的收款工具，即便是街头的流动小摊，用户亦可通过主动扫码的方式完成付款，虽然银联和银行对二维码支付仍摇摆不定，这一用户习惯却早已根深蒂固。
相比之下，各类NFC支付方案却严重依赖带有Quickpass标识的POS机，一则线下商店进行POS机更新或改造的成本远高于二维码支付，况且还面临着培训和用户教育的成本。在这个方面，即便Apple Pay在极大地简化了付款流程，用户仅需要将手机靠近POS机再进行指纹确认即可，推广难度却远高于支付宝们。
值得注意的是，Apple Pay的持续碰壁终于让苹果学会入乡随俗的法则，跟随支付宝、微信支付加入到补贴大战中，依靠硬件和软件应用形成组合拳，稳步扩大市场占有率，才是阿里、腾讯忌惮之处。
但对于消费者而言，商家烧了钱我得了优惠，还期盼大战来得更猛烈些。
另外，随着Apple Pay不断在扩张，苹果开始考虑让iPhone的NFC发挥更大的作用。未来Apple Pay还将支持国内公交、地铁等交通卡功能，运用前景更加广阔。
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