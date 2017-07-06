“互联网＋”为中国女性创业就业孕育更多可能

在中国，有近万名女性有一个共同的名字——“魔豆妈妈”。11日，这个特殊的群体在此间召开的第二届全球女性创业者大会上成为关注焦点。
“魔豆妈妈”，原是中国网友对一名患癌老师周丽红的昵称，她身患绝症却积极面对人生的事迹感动了无数人。2006年，中国红十字会以此启动了“魔豆爱心工程”，帮助那些“身处困境但自强不息”的母亲们，让她们获得创业资金、硬件及系统培训，以更有效地创业。
2009年，长年与轮椅为伴的黄银华成为首批“魔豆妈妈”的一员。
她通过“魔豆爱心工程”领取了一台电脑和1万元资金，第一年的营销额就达到200万元，现在已成为一名年营销额近千万元的创业者。此外，黄银华还开办了一家阳光职业培训学校，专门为女性、残疾人提供免费创业培训。
“‘互联网＋’能够帮助弱势群体和女性更好地创业就业。”当日，黄银华成为这个群体的代表，在第二届全球女性创业者大会上发表了《魔豆妈妈的魔法世界》的演讲，她说魔豆妈妈们的创业就业就像被施了“魔法”一样，改变了很多困难女性的生活。
“一个农村妈妈在家实现就业，就少了一个留守儿童。我希望帮助更多的贫困女性实现‘互联网＋’就业。”她说。
中国知名网络销售平台——淘宝和天猫，已总体为中国创造数千万个就业机会，在活跃网店中女性店主占到50.1%。
阿里巴巴集团在此间披露的另一组数据显示，在农村淘宝，已经有越来越多的女性投身创业。农村淘宝已经覆盖中国30000个村点，在农村淘宝合伙人中，45%以上是女性，其中75%左右的人在35岁以下，高中以上学历达80%。
“我们知道在中国有很多妇女创业非常成功的案例。”联合国助理秘书长、联合国妇女署副执行主任拉克什米·普里说，中国的“互联网＋”不仅能够为女性赋权，而且这种方式通常能够带来指数级的变化。
在参观了阿里巴巴、携程等中国多家互联网企业后，加拿大小型企业及旅游部长楚萱歌在会上表示，这些企业都有很多女性领导者，很好地诠释了女性在这个时代的价值。
阿里巴巴高级研究员郝建彬认为，中国女性的创业就业“恰逢其时”，这背后是因为数字经济的快速发展和中国政府推动的“大众创业、万众创新”政策，互联网经济不断渗透到社会生活的方方面面，孕育无限的创业机会和可能。
不过，多位参会者也认为，全球女性目前仍面临着来自家庭和社会的双重压力。其中，难以平衡工作和家庭、因为生育造成的职业中断、性别歧视、获取资金难等，都是影响女性进一步发展的重要问题。
拉克什米·普里说，女性经济赋权是消除贫困的根本方法，也是实现可持续发展目标的驱动因素，而平等的创业和工作机会是女性赋权的基石，“我们要在改变歧视性法律、为女性提供资金、改变性别歧视文化等方面努力。”
“在帮助女性获取金融服务方面，中国已有一些很不错的经验。”世界银行行长金墉说，世界银行一直致力于帮助女性获得平等机会，而且启动了妇女创业金融计划。
金墉说，我们应该更多地利用科技进步的成果，用技术创新来帮助女性，让女性创业者可以通过网络工具，公平地获得资本，公平地获得机会，让女性创业家可以更好发展，获得更好的未来。
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