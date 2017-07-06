美国检方公开章莹颖案嫌犯录音：曾向他人描述章莹颖反抗情形并搜寻潜在受害者

美国中部时间7月5日下午（北京时间7月6日凌晨），中国访问学者章莹颖被绑架一案的嫌疑人布伦特·克里斯滕森在美国中部地区联邦法院第二次聆讯。负责审理此案的美国治安法官埃里克·朗（Eric Long）做出决定，克里斯滕森将不会被保释出狱。
此次听证会持续了32分钟，据亲历了此次听证会的华人说，法庭宣布结果后，现场所有的中国人都鼓起了掌。
嫌疑人克里斯滕森在聆讯过程中一言不发，只是在面对法官的提问时用点头来予以应对。在经历长约32分钟的聆讯后，法官表示，基于检方提供的证据，释放克里斯滕森将对他所在的社区构成威胁，因此驳回克里斯滕森的保释申请，他将被继续羁押，直到7月14日正式审讯开始。
当地《新闻报》报道称，检方在此次聆讯中公开了一些最新的证据并披露了更多的案件细节：在为章莹颖举办的声援游行活动中，嫌犯曾出现在现场，校园警察确认了照片右上角穿着深色T恤衫的男人就是克里斯滕森。
根据警方对他的监控录音，嫌犯曾说章莹颖是理想的受害者。监控镜头还捕捉到，他当天在现场搜寻潜在受害者。有录音证实，他曾描述章莹颖在被他带到公寓时如何反抗的情形，并威胁听到他绑架一事的人。
需要说明的是，这场游行的第二天，克里斯滕森就因涉嫌绑架罪被逮捕。人们十分惊讶克里斯滕森会在游行现场，因为他在此前已经被警察监视了几周。
FBI探员安东尼(Anthony Manganaro)说，克里斯滕森的车与最后载走章莹颖的车很相似而被调查。警方从6月16日便开始监视克里斯滕森，在被问到6月9日下午他在做什么时，克里斯滕森承认了他当天曾在校园里开车转悠，并向一位亚裔女性提供了顺风车。克里斯滕森说他后来放她下了车，下车位置就在离接她上车几条街的位置。
美国检方代表称：“新披露的这些案件细节表明嫌疑人将为所在的社区带来多大的危险。”埃里克·朗法官表示，这些证据“看上去非常有力”。
不过克里斯滕森的辩护律师伊万·布鲁诺（Evan Bruno）则在聆讯结束后对媒体称，在没有经过盘问和质证的情况下，目前检方单方面提供的录音尚不能被称为“证据”。法庭已经授权辩方对检方提供的录音的可信度进行调查。
受害人章莹颖的家人出席了聆讯现场，他们在聆讯开始前被引领至法庭。
据美联社此前报道，本次庭审是美国法律程序上规定的“拘留听审”（Detention Hearing），将决定嫌疑人是否有资格被保释。具体而言，拘留听审通常聚焦于两个问题，一是嫌疑人是否有可能对社区内其他人造成伤害，二是嫌疑人是否有可能逃逸。
在本月3日进行的第一次聆讯中，克里斯滕森除了表明理解自己作为被告的权利以外全程保持沉默，并拒绝认罪。
一名在法庭外示威的民众对《中国日报》记者表示，自己对法庭拒绝保释克里斯滕森的决定表示欣慰，“他不应该大摇大摆地走出这栋建筑（指法院），来到大街上再去危害别人。”
中国访美学者章莹颖于6月9日在美国中部伊利诺伊州厄巴纳-香槟市失踪。6月30日晚，美国联邦调查局宣布已经逮捕一名嫌疑人，并表示相信章莹颖已经死亡。
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