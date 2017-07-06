日本走向“超单身社会”

在日本，约四分之一的日本男性和约七分之一的女性50岁之前从未结过婚。日本政府想方设法解决这一难题，但实际效果不甚理想。有专家认为，日本人口减少将不可避免，“超单身社会”和“单身大国”正在成为日本的新“标签”。
日本国立社会保障与人口问题研究所4月公布关于“终生未婚率”的调查数据，显示2015年50岁之前从未结过婚的日本男性比例约为23.4%，女性比例约为14.1%，与2010年相比均增加了3个百分点，创下历史新高。
对此，日本著名广告与调查公司博报堂最近给予解读。博报堂调查显示，日本男性的“终生未婚率”到2035年将接近30%，女性将接近20%；到2035年日本15岁以上人口中约有4805万是单身者，有配偶者约为5279万，即约有一半日本人会过单身生活。
日本人未婚率如此之高主要是经济原因造成的。随着上世纪90年代初日本经济泡沫破灭，日本人的平均收入开始掉头下行，男女的“终生未婚率”都开始急速升高。2014年，日本仅有64万对结婚登记，为战后最低纪录。
博报堂负责调查单身问题的项目负责人荒川和久认为，经济环境恶化、收入下滑是导致很多人不想和不能结婚的重要原因，尤其是男性的收入下降导致很多男人无力结婚。
他说，300万日元（约合人民币18万元）的年收入被认为是结婚的一道门槛。没有较高收入的男性没有自信结婚养家，而女性也不爱选择那些低收入男性。
同时，男性为了维持自己的高收入，不愿结婚；而单身女性多认为结婚的好处是“获得经济上的宽裕”。对此，荒川和久总结说：“女性为了金钱选择结婚，而男人因为金钱选择不婚。”
另一方面，由于女性就业机会增加提高了女性经济自立能力，女性收入越高，越选择不婚。日本女性“终生未婚率”最高的年龄段恰是年收入1000万日元（约合人民币60万元）以上者。
日本社会普遍对“超单身社会”和少子高龄化后果感到担忧，各地政府想尽办法撮合单身者结婚。除了民间的各种婚姻中介机构，2015年日本政府首次将“结婚支援”作为一项重点措施列入少子化社会对策大纲，将以往的少子化对策重点从育儿援助往前提到“结婚支援”，力争在各领域建起有助于结婚和育儿的制度。
日本地方政府成立结婚支援中心、年轻人交流信息网站等，和民间机构一起为单身者牵线搭桥，但实际效果有限。
荒川和久认为，日本人口减少将不可避免，50年后日本人口也许将从现在的超过1亿下降到8000万，但如果能建设一个8000万人的幸福国度也并非坏事。
日本中部大学教授武田邦彦也认为，随着人工智能等技术发展，只要能提高劳动生产率，人口减少对社会经济的影响也许没有那么可怕。
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