居民锻炼水平差别大的国家和地区肥胖率高

美国研究人员最近发现，居民之间步行锻炼差距更大的国家或地区，肥胖率也较高，该结果对于公共健康政策和城市规划具有参考意义。
美国斯坦福大学研究人员１０日在英国《自然》杂志上报告说，之前研究显示，全球每年约有５３０万人死于与不运动相关的健康问题，因此他们希望用一种简便的方法测量人们的运动情况，找出肥胖症问题在有些国家和地区比较严重的原因。
在这项研究中，研究人员用智能手机内置的计步功能，对１１１个国家和地区７１万多人的每日步行运动量进行跟踪，平均每人跟踪９５天，研究肥胖与每日行走运动量的关联。研究人员将步行很多的人与不怎么走路的人之间的差距称为“运动不平等”现象。
研究人员指出，步行多的人身体健康的几率更高，步行少的人则更易肥胖。两者之间的运动不平等非常能反映这个国家或地区的肥胖率。运动不平等指数较低，说明居民间运动量比较均等，肥胖率较低。而运动不平等指数较高的国家或地区，肥胖率也较高。
在研究人员编制的一个包括４６个国家和地区的运动不平等指数排名表上，中国香港地区的运动不平等指数最低，其次是中国内地。沙特、澳大利亚、美国等属于运动不平等指数最高的国家和地区。研究人员说，运动不平等指数最高的５个国家和地区的人患肥胖症的可能性比指数最低的５个国家和地区的人要高１９６％。
另外，研究人员还发现，对于不同国家和地区，男女之间每日行走步数的差距有大有小，但运动不平等很大程度上是由女性运动量较少引起的。在运动不平等指数最高的国家和地区，女性的运动量远远少于男性，因此女性受肥胖影响更大。
研究人员选取美国６９个城市，分析城市环境下运动不平等的形成原因和影响。研究表明，城市设计对人们的健康产生影响。在那些适宜步行程度较高，人们比较方便步行去商店、餐馆、公园等地的城市，运动不平等指数较低，男女运动量差距较小。在最适宜步行的城市，女性运动量增长幅度最大。
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