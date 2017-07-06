共享经济进入可再生领域 德国用电也能分享

西媒称，共享经济已经进入可再生领域。德国数以千计的家庭能够利用太阳能板制造清洁能源，并通过数字系统实现共享。在一个基于互联网建立的社团中，如果一个家庭的蓄电池电能耗尽，那么就可以从共享电能当中获取别的家庭多余的电能。今年以来，社团中有些家庭的电费账单上的数字一直是零。
据西班牙《国家报》网站7月8日报道，这个电能社团就是共享经济已经进入电能领域的明证，同时也表明，能源的数字化和去中央化至少在德国已经成为大势所趋。将消费者变成生产者和供应者，并在这些人之间建立联系，以便他们分享能源，这就是能源领域当中的共享经济。除了德国，如今这种能源+共享经济的新模式也开始在澳大利亚和意大利等国家和地区受到关注。
德国能源领域专家认为，我们正在经历一场革命。在德国有超过150万私人太阳能生产者。在普通市民当中依然在不断涌现更多新的能源创意计划，与此同时用于交换电能的数字平台也为这些计划的实现带来了更多可能性。越来越多的德国人为自己能够生产电能，并加入到共享电能计划推广当中而倍感骄傲。
《国家报》这篇报道开头提到的社团已经拥有6000多名社员。每个社员家庭最初要为配置蓄电池和太阳能板投资3600欧元，但接下来每年可以节省1500欧元电费。社员只需在智能手机上下载一个应用软件，就可以控制家中的用电情况。通过这个应用软件可以看到自己利用太阳能板生产了多少电能，社团生产了多少电能，正在消耗多少电能，还可以根据未来7天的天气情况判断未来大约将生产多少电能。电能的生产和消耗情况在这个应用软件当中一目了然。
报道称，德国为了完成巴黎气候协定的目标，正在致力于推广传统能源向清洁能源的转型，而这个大方向也为德国的能源共享经济发展带来了更多机遇。德国政府决定未来电力市场将坚持市场化的原则，2020年前电能的价格将根据市场需求确定。这个政策将激励更多普通市民利用太阳能板自己生产清洁能源，并与其他人分享这些能源。
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