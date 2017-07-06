来看看哪些国家收寄侨汇最多？

西媒称，在世界范围内每时每刻都有汇款交易发生。得益于大数据技术的发展，我们可以了解哪些国家输出侨汇最多、哪些国家接收侨汇最多、收寄侨汇的总额，以及与侨汇息息相关的侨民人数等重要信息。
据西班牙《发展报》7月8日报道，输出侨汇较多的往往是在创新领域处于世界领先地位、经济较为发达的国家，通常被视为世界强国。目前美国是输出侨汇最多的国家。美国人口中外国人口较多，其中主要是墨西哥、中国和印度的侨民。在侨汇输出方面紧随美国之后的是沙特和阿联酋，这两个国家的外国人口也很多。在这些国家工作的外国人每个月都会向自己的国家汇款。在这3个国家，印度侨民汇出的款额最高，同时也是人口最多的侨民群体。
由此可见，印度很可能是全世界接收侨汇最多的国家。此外中国也是接收侨汇水平较高的国家。这主要是因为中国人口基数大，且侨民遍布世界各地。
输出侨汇最少的则是那些不够发达，且在劳动力和经济条件上都较差的国家，例如图瓦卢、索马里和莱索托。其中只有索马里人口较多，达1080万；而莱索托只有213万居民；图瓦卢更甚，只有10600人。
在世界范围内，接收侨汇最多的国家是印度、中国、菲律宾和墨西哥。其中中国、印度和墨西哥是在美侨民最多的国家，同时也是从美国接收侨汇最多的国家。
为了厘清侨民人口与侨汇之间的关系，还有必要了解哪些国家的侨民人口最多。外国人口最多的国家是美国，而美国同时也是侨汇输出最多的国家。在另一个极端，图瓦卢是外国人口最少的国家，同时也是侨汇输出最少的国家。沙特在外国人口数量方面位居世界第四位，与其较高的侨汇输出额也成正相关。
数十年来，西班牙一直是一个侨汇输出大于接收的国家。西班牙的侨汇输出额位居世界第十位，侨汇输出的主要目的国是法国、摩洛哥和中国。前两个国家主要是因为地理位置邻近，而中国成为主要侨汇接收国的原因则是西班牙的中国侨民人数多。
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