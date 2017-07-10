分析师看好亚币欧元前景 对美元走势失望

英媒称，路透调查显示，新兴亚洲货币前景较年初改善，主要因外界对美国很快大幅减税的预期消退导致美元走软。
据路透社印度班加罗尔7月7日报道，多数亚洲货币兑美元走强。美元受到打压是因为，市场越加担心美国政府无力兑现先前的承诺。
年底时人民币所处水准料将优于此前预期。过去几个月人民币是全球市场的焦点，中国努力维持人民币汇率稳定并驱散押注人民币大跌的投机客。
韩元、马来西亚林吉特、新加坡元和泰铢均涨逾4%。
过去一周对逾60位外汇分析师的最新调查显示，未来12个月，许多亚洲主要货币料将守住今年迄今的多数涨幅。
这与1月时的预估形成对比，当时预计亚洲货币兑美元大跌，因预测美国将出台财政刺激措施且美联储将加快升息步伐。
“美国在推进财政改革和税收改革方面缺乏进展，令人失望，这是美元表现不太好的原因之一，”凯投宏观的中国分析师朱利安·埃文斯-普里查德说，“我们仍预期可能明年某个时候推出小型财政计划，但市场已开始质疑特朗普是否有能力落实，我预计不会推出任何大规模财政刺激措施并带动美元大涨。”
人民币和印度卢比今年迄今累计涨逾2%，其中一半的升幅在过去两个月录得。
另据路透社印度班加罗尔7月7日报道，美元持续数年的涨势似乎已触顶，路透调查的外汇分析师中，多数对美元没有年初时那么看多，但对欧元的看法愈发乐观。
美元指数今年跌近6%，为逾10年来上半年最大跌幅。
尽管路透外汇调查预计，今年美元将略微上扬，但过去一周对约70位分析师的调查显示，美元前景整体暗淡。
71位分析师中有43位表示，他们目前对美元后市看法已不如年初时那么乐观。17位分析师称，他们的预期更悲观，只有5位表示他们的看法变得更乐观，剩余6位分析师称他们不那么悲观。
欧洲和加拿大经济增长好转，为货币政策转向打开大门。欧洲央行和加拿大央行都暗示可能很快就会调整政策方向，促使这种预期升温。
欧元兑美元2017年迄今已经上涨约8%。未来12个月欧元料守住这些涨幅，一个月和12个月后报1.13美元左右，基本与当前水准一致。
2017年初时，有几个预测者认为欧元兑美元可能跌破平价，但最新调查中没有一个策略师预计未来一年欧元会跌破平价。这主要归因于欧洲央行行长德拉吉对欧元区经济的评估更为乐观。过去几年的路透调查明确显示，欧元不大可能跌破平价。
摩根大通全球外汇策略执行董事达尼埃尔·胡伊说：“欧元近期走势有延续的空间，但这取决于未来欧洲央行的言论。”
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