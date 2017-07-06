研究称六种新材料或改变未来世界

西媒称，它只靠光的驱动就能移动；它能够让皱纹消失；它永远不会变干……它们是有望应用于医疗、机器人、电子设备等领域的新材料。
西班牙《阿贝赛报》网站7月2日报道刊登《六种可能改变未来的新材料》一文，盘点如下：
靠光驱动就能移动的材料
这种材料能够以毛虫蠕动的速度移动，但它不需要任何推动力。一支由美国和荷兰科研人员组成的研究团队，成功研制出一种只需要光照就能自行移动的材料。这种材料只有回形针那么大，是一种嵌入矩形框架中的聚合物。这种特殊的能力使它成为世界上第一种能将光照直接转化为位移的材料。
让皱纹消失的材料
这种由麻省理工学院科研人员研发的新材料，可能会让提拉整形手术成为历史。将这种细腻而柔滑的聚合物涂在皮肤上，能够瞬间拉紧皮肤、消除下垂，在不知不觉间让皱纹消失。这种硅基拟肤聚合物将帮助人们保持肌肤的年轻状态。
永远不会变干的材料
这种新材料也出自麻省理工学院科研人员之手。一个团队合成了一种新型水凝胶，这种由聚合物和水制成的材料，可以用于制作人造皮肤以及具有仿生功能的柔性机器人。此外，这种水凝胶也是导电的。该团队正在进行生物电子学应用方面的研究。
与技术世界隔离的材料
美国德雷克塞尔大学的一个科研团队研制出一种轻薄的纳米材料，能够很好地阻挡和吸收电磁辐射，有望成为电子设备的理想涂层。随着科技的不断发展和应用，源自手机、平板电脑以及其他互联网设备的电磁辐射量日益增加，导致电磁污染问题越来越严重。
根据要求改变形状的材料
美国北卡罗来纳大学的科研人员研发了一种可在预定时间变成预定形状的可变形材料。这种新材料由类似人体肌腱和软骨的水凝胶聚合物构成，具有非常广泛的应用前景，包括空间结构、生物医学等方面。以往的可变形材料多是通过对热、光照或pH值等外界条件变化的反应而改变形状。
让人感觉没穿衣服的材料
这种新型织物材料能够反射光，并能排出人体产生的大部分热量。研发这种材料的美国科研人员表示，穿上用这种材料制成的衣物，只会让体表温度上升0.8摄氏度，而普通纯棉材质的衣物会让体表温度上升3.5摄氏度。研究人员说，如果可以通过新材质衣物让人们感觉更凉爽，那么就可以节约空调消耗的大量电力。
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