普京专机为安全绕开波兰

据路透社报道，俄罗斯总统普京的专机在前往汉堡参加G20峰会的途中没有走直航线路，而是绕了个大弯儿，多飞了 500多公里。这一报道援引的是瑞典24小时飞行雷达网站的监测数据。
报道称，专机没有经过波兰领空，而是从北面绕行，途经芬兰和瑞典领空抵达汉堡，专机编号为RA-96022。报道称，最近一年普京专机数次经过欧盟空域，也曾在波兰上空飞行。但不久前普京访问巴黎会晤马克龙时，俄方共动用了三架专机，第一架直飞巴黎，第二架经塞尔维亚，第三架经罗马尼亚。
波兰是北约成员国，其领导人明确宣称俄罗斯是对手。而芬兰和瑞典都不是北约成员国。此次调整航线的原因可能与国防部长绍伊古的座机6月21日在波罗的海上空的遭遇有关。当时北约一架战机靠近绍伊古的座机，被俄罗斯苏-27战机驱离。后来得知，这架战机来自波兰。
对于媒体有关普京专机绕弯飞行是出于安全考量的猜测，普京的发言人佩斯科夫间接予以证实。他在接受国际文传电讯社采访时说：“我不会对这一问题发表评论，因为所有与总统行程有关的问题都直接涉及总统的安全。总统的安保处于应有水平，（我们）会采取一切合理的措施。”
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