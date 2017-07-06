洗头洗脸也讲频率，把握好节奏才能事半功倍

清洁皮肤是卫生的基本需要，也是每个人天天都要做的事。可你是否知道，清洁皮肤也是讲究技巧的，勤了不行，懒了也不行，把握好节奏和方法才能事半功倍。
洗脸：肤质不同，方法各异。干性和中性皮肤，虽不会出油太多，但有时会感觉干燥，尤其是换季时。因此，中干性皮肤的人，每天早晚各洗一次脸就可以了：晚上用柔和的洁面乳洗脸后，涂抹保湿水和乳液；早晨面部只是存在少量皮肤代谢产物，并没有太多的灰尘和污垢，只需用清水冲洗一下即可达到清洁目的。油性皮肤建议早晚使用控油洁面乳进行彻底清洁，中午时，若感觉出油多，可用化妆棉沾温水轻轻擦拭。对于敏感皮肤，不管是哪种肤质，建议晚间使用药妆洁面乳洗脸，早晨使用纯净水轻轻擦洗，以避免普通产品中的成分刺激对皮肤造成伤害。
去角质：敏感皮肤、日晒后不宜。去角质是将多余的老废角质去除，帮助皮肤实现新陈代谢，一般每1~2周一次即可。需注意的是，敏感皮肤角质层本来就薄，切勿自行去角质；其他类型的皮肤，在换季、月经前、劳累、重口味饮食、日晒后也不宜去角质，因为在这些状态下，皮肤相对较为敏感，去角质等于给皮肤找病。
洗发：不宜多、晚上洗。对头发和头皮来讲，平时如果不使用造型用品，完全没有必要天天洗头，一周2~3次即可。如果使用造型产品，洗头可以一天一次，但女生一定要使用护发素或发膜对头发加强保护，夏天注意使用头发专用的防晒喷雾，避免强烈的紫外线对头发和头皮造成伤害。我国传统医学认为，清晨阳气升发，水为阴性，这时洗头发的话，阴气会阻碍阳气的升发，久而久之就会导致阴阳失和，产生脱发。晚上洗头，不但可以把白天所吸附的灰尘病菌洗掉，而且用了护发产品之后头发吸收了营养，夜里睡觉的时候，营养正好可以被头发全部吸收掉，所以晚上洗头是最好的。
洗澡：分区清洁。头部以下的皮肤薄厚适中，可以每天洗澡，而且夏季出汗多，也应在出汗后及时清洁。若污垢不多，建议只用清水淋浴，沐浴露和香皂能不用就不用。油性皮肤，建议只在胸背部使用香皂，做到分区清洁，既达到了皮脂溢出部位深层清洁的目的，又不伤害其他正常部位。
如何让青菜翠绿出锅（厨艺百事通）
烹调中，很多人都遇到过这样的情况：新鲜翠绿的青菜，下锅后没几分钟就变黄变蔫，让人食欲全无。青菜最容易变色，是因为其叶绿素丰富。叶绿素非常脆弱，怕光怕热怕酸还怕氧气，保持其稳定是个大难题。要想让青菜翠绿出锅，不妨从以下几个方面入手。
焯菜时在水中加两滴油。这样可以防止氧化酶破坏叶绿素，让青菜保持鲜亮的颜色。此外，焯烫后的青菜温度比较高，从水中捞出来后与空气中的氧气接触，产生热氧化作用，不但营养素会损失，还容易变色。所以，焯水后的蔬菜应及时冷却降温，可将其投入冷开水中，但要马上捞出。需要提醒的是，如果焯烫后的蔬菜直接用来烹炒，则可不用过凉水，但也不能在空气中久放，最好捞出后马上进行烹炒。
大火快炒。不管是焯水，还是烹炒，都要用旺火。一方面可以降低营养素的氧化损失，另一方面有助杀灭能破坏叶绿素的氧化酶，让青菜保持翠绿。此外，烹调时间也要尽量短，加热时间越长，青菜变色越严重。
开盖烹调别放醋。研究证明，醋中含有的乙酸（醋酸）会破坏叶绿素的结构，将叶绿素变成“脱镁叶绿素”，失去其原有的绿色，蔬菜也会迅速变成黄褐色。因此，烹炒绿叶菜要少加醋或不加醋。烹炒时也不要盖锅盖，以免蔬菜中的有机酸难以挥发，形成酸性环境，使叶绿素变成“脱镁叶绿素”。
晚点放盐。盐具有较强的脱水作用。炒蔬菜时盐放得太早，盐与菜共同翻炒时会造成锅内菜的渗透压升高，蔬菜失水使得炒出来的菜外观“干萎”，而出锅前放盐则会使蔬菜脆嫩可口。
摆盘有讲究。炒菜入盘之后千万不要堆起来，而是要用筷子在盘子中央挑出一处空地，让其更快散热，以免青菜因温度过高变色，影响食欲。
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