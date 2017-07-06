儿子见俄律师被怀疑 女儿替父“占座”遭指责：特朗普子女同陷政治漩涡

【法新社华盛顿7月10日电】白宫周一再次在棘手的俄罗斯干预美国大选事件中处于守势，原因是特朗普总统的长子承认曾在竞选活动正酣时与一名俄罗斯女律师见面。
2016年6月的这次会面目的何在?小特朗普还邀请特朗普的女婿贾里德•库什纳与当时的竞选团队主管、现在的总统顾问保罗•马纳福特参加了会面。
披露此事的《纽约时报》指出，会面是为了从“与克里姆林宫有关系的一位女律师”那里，获取对特朗普的对手希拉里不利的一些情报。
小特朗普表示，他对律师纳塔利娅•韦肖尔尼茨卡亚毫不了解，也不知道其确切动机。在他周日对这场会面的描述(与他前一天的陈述有所不同)中，他表示是一个"熟人”提议见面的。他说，那位律师表示“掌握着与俄罗斯有关联人士资助民主党全国委员会、支持希拉里的信息”。
但“事情很快就清楚了，她没有任何有意义的信息”,她的真实目的在于一个美国夫妇收养俄罗斯孤儿的项目，这个项目被俄罗斯总统普京叫停。
虽然如今管理着特朗普集团的小特朗普不属于政府成员，但他在竞选期间的职务以及两位重要人物库什纳和马纳福特参与会面的事实，都促使白宫进行解释。
“会面非常短暂，没有提供任何信息，没有采取任何行动，没有下文。”特朗普的高级顾问凯莉安妮•康韦在美国有线电视新闻网辩解道，“那是竞选期间的合规做法。”
这些解释并未能让美国的议员们满意，就连共和党议员也产生了不满。
“这是公众第一次看到特朗普竞选团队获取情报企图的明确证据。在此事中是从一个可能影响希拉里竞选努力的潜在外国公务员那里获得信息。”参议院情报委员会的民主党副主席马克•沃纳说。
“我们的情报委员会应当听取小特朗普以及其他参与会面人员的证词。”身为该委员会成员的共和党参议员苏珊•柯林斯说。
这一事件让许多观察家感到困惑。就在几天前，特朗普与普京首次会面，特朗普“两次质问普京总统(对美国大选)的干预，后者“断然否认”。
克里姆林宮发言人佩斯科夫周一也撇清了与韦肖尔尼茨卡亚的关系:“我们不知道此是谁。当然，我们也无法知晓俄罗斯所有律师在国内外与人见面的情况。”
【德国《世界报》网站7月10日报道】美国总统特朗普的女儿伊万卡周六曾暂时代替父亲参加了二十国集团(G20)峰会。
社交媒体对此反应激烈。美国人此前就对伊万卡的权力扩张颇有微词。“伊万卡这位‘第一女儿’在G20峰会上代表美国坐在梅和默克尔的身边，她没有经过选举，没有这个资格。”
伦敦政治经济学院的布赖恩•克拉斯发推文说。两天后，特朗普对指责作出反应，对批评者予以反击。他称伊万卡代替他符合标准程序,默克尔也是同意的。
事实上默克尔对于伊万卡出现在会议前排的反应镇定：由谁来代替国家和政府首脑是由各国代表团自己决定的，这位德国总理说。伊万卡作为总统顾问坐在那里，这种情况在其他代表团也会发生。
【德国之声电台网站7月10日报道】在汉堡G20峰会期间，伊万卡曾经一度代替父亲特朗普坐到谈判桌上。这引发了很大争议，很多媒体和网友都批评称，这种“替父占座”的行为不妥。
对于媒体的批评声音，特朗普自己给出了回复。“我为了与日本等国进行简短会晤而离开会场。我让伊万卡占座。这是很标准的。德国总理默克尔也认同! ”特朗普周一发推文称。
这位美国总统随后再次发推，还将此事与另一位“第一女儿”切尔西•克林顿联系在一起，称:“即便当她妈妈(希拉里)抛弃我们国家时，切尔西被要求替她妈妈占座，假新闻媒体们也会说：切尔西是为了总统才这样做!”
不过，他的这条推文很快得到了切尔西的反击。她回复称：“总统先生早上好。我爸和我妈可从没这样要求过我(替他们占座)。你是在抛弃我们国家吗？希望不是。”
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