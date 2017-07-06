推广“一带一路”需耐心与务实

中国政府制定的雄心勃勃的全球贸易计划“一带一路”很有意义，对于中国以及到目前为止加入该倡议的国家及国际组织来说都是如此。尽管通过基础设施、贸易和投资将亚洲与欧洲、中东及非洲连接起来可能会带来收益，不过要落实起来并不只是签协议那么简单。
虽然非洲人和巴基斯坦人都急切地要推进相关项目，不过东南亚国家一直对细节和协议条款持谨慎态度。事实上，不管中国政府多么想取得进展，它都不得不作出妥协。
高速铁路线是让“ 一带一路”国家之间实现贯通的关键环节，这方面的问题尤为突出。中国的铁路公司一直面临着来自曰本企业的竞争，后者的资历和声誉更佳。中国的优势在于成本和融资方面，这让印尼和泰国最终改变主意，同意了相关项目。
但是协议迟退没有启动，引发了外界对中国大力争取的泛亚洲高速铁路网计划能否变为现实的担忧。该铁路网旨在将中国与新加坡连接起来。
在构成泛亚洲铁路网的三条线路中，只有从昆明途经老挝和泰国的中线正在取得进展。政治和经济因素妨碍了途经越南和柬埔寨的线路，边界动荡正在影响缅甸线路。老挝的建设工作正在进行之中，不过泰国项目的进展受到了融资、贷款期限和劳动保护问题的影响。
泰国军政府领导人巴育•占奥差上月动用自己手中的绝对权力扫清了法律和技术上的障碍，结束了僵持局面，泰国议会批准了 52亿美元的资金，用来开展第一阶段项目，也就是从曼谷到位手泰国东北部的呵叻府之间一条250公里长的铁路线。
始料不及的问题也让印尼从雅加达到万隆之间一条长150公里的铁路线建设工作陷入停滞。虽然这一项目在2015年以55亿美元的资金规模达成协议，击败了曰本的出资方，不过由于规划上的问题和征地上遇到的困难，项目一直无法正常开展。
建设工作原本要在去年年初启动，不过计划开工日期一再被错过，使得2019年竣工的目标变得不可能实现。这些项目与在非洲开展的项目有着天壤之别，非洲的项目都能在截止日期之前完工。
“一带一路”的概念很简单：通过基础设施和技术，各国可以加强经济关系并共同发展。不过，阻碍该倡议正常开展的问题包括中东、阿富汗和其他地区的冲突，沿线国家经济发展状况的不均衡，以及在政治、环境和宗教方面所面临的难题。中国政府非常希望这些项目迅速获得批准并开工建设，不过它必须要耐心与务实。
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