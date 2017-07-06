内地新型彩票开卖：顾客收快递也能买彩票

港媒称，在香港上市的亚博科技控股有限公司（AGTech）和中国物流企业顺丰速运的合资企业7月4日推出了新的即开型彩票产品（也称刮刮乐——本网注），旨在撼动中国利润丰厚的彩票市场。
据香港《南华早报》7月5日报道，该即时刮刮乐新票被命名为“丰彩主题即开票”，由国家体育总局准许发售，将在广东深圳、江苏南京、湖南长沙、江西南昌四个城市通过顺风快递小哥以及该公司线下零售商店出售。
亚博科技控股有限公司首席运营官吉米·柏（音）说：“以前，想买刮刮乐的人必须去授权的彩票中心购买。”
“但是现在，当用户收到包裹时，就可以很方便地从顺丰快递小哥手中快速购买刮‘丰彩主题’刮刮乐。”
他还说，用户还可以批量订购‘丰彩主题’刮刮乐，快递送到家门口。
报道称，该公司表示，公司希望到今年第四季度将“丰彩主题”刮刮乐推广到全国其他地区。新彩票产品由顺丰彩（深圳）科技发展有限责任公司和体育彩票管理部门中国国家体育总局体育彩票中心联合研发。
据香港《南华早报》报道，数据显示，2016年全年，中国内地共销售彩票3946.41亿元。“丰彩主题”刮刮乐拥有1元、5元、10元和20元的面值，对应最高奖金分别是1万元、10万元、25万元和100万元。
报道称，中国的彩票业务利润丰厚，每年的销售额高达数十亿元。
吉米·柏说，“丰彩主题”刮刮乐的销售方式不仅给用户提供了购买刮刮乐的便捷方式，而且可以帮助扩大彩票购买者的数量。
报道称，虽然彩票购买者可能主要是老年人，但该公司的研究显示，80%以上的“丰彩主题”刮刮乐购买者将是女性，且年龄主要介于20岁至35岁之间。
柏还说：“通过‘丰彩主题’刮刮乐，我们希望彩票刮刮乐作为一种娱乐形式变得更便捷易得，让更多人参与进来。”
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