李显扬李玮玲：将停止发布更多证据 欢迎与李显龙私下解决纠纷

李显扬和李玮玲今天发表联合声明表示，只要他们和父亲的意愿不被攻击或扭曲，他们将停止在社交媒体上发布更多证据。他们也欢迎哥哥李显龙总理在7月4日表明的意愿，私下解决纠纷。
据新传媒新闻8频道网站报道，李显扬和李玮玲今早分别在各自的Facebook专页上，就欧思礼路38号纷争，发布一份长达七页的联合声明表示，李显龙总理在星期二（4日）表示有意私下与他们化解分歧，他们也期待在没有律师或政府机构的介入下与他进行讨论。
国会这个星期就李光耀先生故居的争端进行了两天辩论，李显龙在国会上也就弟妹李显扬和李玮玲对他滥用职权的指责表发声明。他在总结时，对发生争端表示遗憾，并表示希望和解。
李显扬和李玮玲今天在声明中，就国会中提到的一些事项做出回应，并指出他们没有机会在国会表达看法。
他们说：“李显龙总理的政党基本上在国会里掌控大部分议席，议员根本无法有效地向总理提问。没有独立调查员搜集证据，没同其他证人面谈，或发传票要求交出政府的记录。就如我们之前所指出的，国会并不是调查这类事件的合适平台。”
他们说，在国会上，很多议员都在重复李显龙总理对于李光耀遗嘱和对他们的攻击。“这证明了，李显龙的下属受制于他，不能公正地就他们的上司做出判断。”
他们也说，在社交媒体进一步发布更多证据，只会模糊事实，并让政府机构面对为李总理找借口的压力。
他们说，如果有真正独立的调查委员会来查核证据，欢迎他们提问。
李玮玲和李显扬也表示，部长委员会同意他们并没有权力定夺李光耀先生遗嘱的有效性，他们对此感到欣慰。他们也认为，无需再向目前的委员会做进一步的陈述。
他们也表示，他们爱新加坡，对社交媒体不熟悉，但他们只希望父亲李光耀先生拆除故居的意愿受到尊重。
“我们不是政治人物，也不希望看见新加坡卷入一场没完没了的公开争执。目前，只要我们和我们父亲的意愿不再被攻击或扭曲，我们会停止在社交媒体上提出更多证据。最终，政府和新加坡人民必须决定，是否以及要如何让李显龙对事件负责。”
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