香港国际法研讨会：“一国两制”对国际社会作出重要贡献

“2017国际法研讨会：亚洲的共同未来”会议7日在港召开，出席会议的海内外各界人士普遍认为，“一国两制”在香港的成功实践对国际社会作出重要贡献。
全国政协副主席董建华表示，从任何方面来看，“一国两制”在香港均成功实践，香港的法治、自由经济体制及国际化特色与生活方式得以保留。他表示，中国经济将继续快速增长，只要内地与香港在“一国两制”框架下充分实现优势互补，香港经济将进一步受惠其中。
董建华说，中央政府在香港实践“一国两制”不仅是为了一时之便，更是着眼于祖国和平统一及持续繁荣的长远目标。“一国两制”政策不仅体现出中国的创造性与包容性，还显示了一个大国在解决难题时的责任感。“‘一国两制’对国际社会、特别是亚洲的共同未来作出了重要贡献。”董建华表示。
他还指出，“一国两制”在香港实践所取得的成绩有目共睹。世界银行于2016年10月发布的一份有关全球治理指标的报告指出，1996年至2015年间，在全球215个国家及地区中，香港多项重点领域的指标排名均有提升。例如，法治方面，香港由1996年的第60名升至2015年的第12名；政府效率方面，香港由第28名升至第3名；规管质量领域，香港由第4名升至第2名。
前世界卫生组织总干事陈冯富珍表示，香港在司法独立及解决争端的效率方面位列世界经济体前茅，显现出香港在“一国两制”框架下被赋予的独特性与灵活性。
陈冯富珍说，“一国两制”的成功实践不但维护了中国的主权与领土完整，还为香港带来高度自治，保障了香港的经济繁荣，并大大提升了香港人才在国际社会的参与度，有助他们为世界经济发展及诸如国际法、全球卫生等国际事务作出更多贡献。
亚洲国际法律研究院主席、资深大律师郑若骅表示，“一国两制”政策的创新性与独特性吸引众多内地、香港与外国学者研究这一课题，当日的会议恰逢其时。她说，在国际法领域，涉及到“一国两制”概念的案例很多，“一国两制”政策对国际法的发展也起到推动作用。
美国杜克大学法学院教授保罗·哈根认为，中国目光长远，香港注重务实，如果这两者可以有机结合，“一国两制”将不仅是解决了历史问题，更将在两地已取得的丰硕成果基础上，创造更多机遇，并为维护世界秩序和世界经济繁荣作出贡献。
捷成洋行主席捷成汉则表示，“一国两制”是外国投资者对香港产生信心的基石，在过去和现在都为香港社会、经济、特别是商贸领域的发展发挥重要作用。“‘一国两制’框架下签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》对香港而言是一份礼物，在外商投资内地的过程中扮演首要角色，把不少国际企业引进中国内地。”
为期两天的会议由亚洲国际法律研究院和中国国际法学会合办，来自世界各地的专家学者汇聚一堂，就国际法下的“一国两制”、亚洲的投资机遇及国际条约和联合国海洋法公约的解读等议题展开讨论。
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