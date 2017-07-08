让安倍颜面扫地，这个日本女政客才是“狠角色”

东京都知事小池百合子在日前举行的东京都议会选举中率领“都民第一会”成功夺得过半数议席，大败执政党自民党。
东京都议会选举只是地方选举，但却一贯被视为日本国家政治的风向标。曾在日本首相安倍晋三手下任过防卫大臣，后来又与自民党反目的小池带领一个成立不到半年的地方政党大获全胜，不免令“老上级”安倍有些尴尬。
对安倍来说更不妙的是，小池还可能乘胜追击，重返全国政坛，甚至与他角逐首相之位。从小池已经暴露无遗的极右倾向来看，这位女政客的崛起值得关注与警惕。
从大学退学，富家女毅然留学中东
小池百合子１９５２年７月出生于日本中部兵库县芦屋市一个商人家庭。她初中和高中在神户市一所私立贵族女校念书，毕业后进入关西学院大学社会学系。１９７１年，不到２０岁的小池做了一个令人吃惊的决定——从大学退学，转而前往埃及开罗继续深造。
当时，大部分出国镀金的日本人都选择去美国、英国等国家。在那个想打国际长途都不容易，更没有网络通话的年代，跑到埃及去读书对普通日本人来说是难以想象的。
据与小池同时期留学的日本学生回忆，她曾在入学前称“想学阿拉伯语是因为这将是下一个被列入联合国通用语言的语种”。她的预测没错，阿拉伯语１９７３年真的就成了联合国工作语言之一。
１９７１年９月，小池来到埃及。由于之前她完全没学过阿语，没法跟上课程要求，结果被她向往的开罗大学拒收。在当地其他学校“突击”培训了８个月的语言之后，她才终于进入梦寐以求的开罗大学。
毕业后，小池开始从事阿语翻译工作。作为一个刚毕业大学生，她的工作经历令人“闪瞎眼”——她曾在巴勒斯坦前领导人阿拉法特、利比亚前领导人卡扎菲的记者会等活动中担任过主持和翻译。
之后，小池成为一名电视主播，曾主持过日本东京电视台一档知名新闻节目。这段经历为她赚取了不少人气，也令她积累了不少日本政界的人脉，为她日后进军政坛奠定了良好基础。
受父亲影响从政，第一次豪赌成功
小池步入政坛绝非偶然，因为她有一个不一般的父亲。
据日媒报道，小池的父亲小池勇二郎曾任日本全国中小贸易业联盟的理事，经营了石油贸易等行业的多家企业，出于生意需要经常往来于世界各地。他曾在饭桌上给年幼的孩子们讲述石油对于资源匮乏的日本来说如何重要。小池选择去埃及留学时他也非常支持，还积极为女儿铺路。
小池的父亲也有政治野心，曾尝试进入政界，参加过１９６９年的众议院选举但未能当选议员。不过这却对小池今后做出从政的人生选择产生了极大影响。
１９９２年，以主持电视节目为契机，小池结识了刚刚辞去熊本县知事一职、正在组建新党的细川护熙。小池立刻获得了对方的赏识，受邀参加当年举行的参议院选举并当选参议员。
有一种说法是，当时其实有多方人马邀请小池从政，但小池最终选择了家世显赫的细川作为自己的“政治领路人”。
１９９３年８月，细川护熙当选日本首相，小池出任总务省政务次官。她人生的第一次政治豪赌获得了成功。
替小泉“清理门户”，两人还被传绯闻
此后，由于日本政坛多次重组，小池辗转参加了几个政党。最终，她于２００２年在自民党安定下来。
２００３年，小池首次入阁，被当时的日本首相小泉纯一郎任命为环境大臣。她因人气超高、口才出众而受到重用，曾作为“政治刺客”替小泉在２００５年的众议院选举中“清理门户”，成功“干掉”与小泉作对的自民党议员。
当时，日本八卦周刊曾争相报道小池和小泉之间的绯闻，据说两人当时距离结婚只差一步。不过，不管传闻真实与否，这两人至今仍保持良好关系，是坚定的政治盟友。小池的政治动作都少不了小泉的支持和站台，小池也尽力为小泉从政的次子进次郎铺路。
此后，小池在自民党内出尽风头。２００７年，她受安倍邀请再次入阁，成为日本首位女防卫大臣。２００８年，小池成为首位参选自民党总裁的女性，最终得票率位列第三。２０１０年，小池成为自民党首位女总务会长。
为选东京都知事，与“老东家”自民党翻脸
但在２０１６年的东京都知事选举前，小池与自民党之间却出现了裂痕。当时有两场重要选举，一场是７月１０日的参议院选举，另一场就是７月３１日的东京都知事选举。小池６月底表示要竞选东京都知事，并请求自民党给予党内推荐，但得到的答复却是等参议院选举后再说。小池于是不等党内推荐，冒着被处分的风险自行参选。自民党方面后来也另外推荐了候选人。最终，凭借远超其他竞争者的形象和知名度，小池以绝对优势顺利当选东京都首位女知事。
当上知事后，小池便开始为一年后的东京都议会选举布局，着手拉拢自民党执政伙伴公明党。小池看中的是公明党作为老牌政党的组织号召能力，而公明党看中的则是小池的高人气。双方一拍即合，小池成功挤进了自民党和公明党之间，在地方政权层面给执政两党制造了裂痕。
今年１月，支持小池的议员正式组建新政党“都民第一会”，小池本人此前虽未直接参与，但被视为该党领导核心。为助力选情，小池在东京都议会选举前特意向自民党提出退党申请，正式出任“都民第一会”代表（党首）。
在小池精心布局的时候，自民党却在日本政坛“安倍独大”的背景下态度骄横，丑闻不断。结果，“都民第一会”在７月２日的选举中一战成功，自民党则遭遇惨败。接到小池退党申请后仍暂时保留小池党籍的自民党此时对她也不再“留恋”，在选举第二天批准她退党。
与安倍同为右翼分子，两人是敌是友？
７月３日，小池将“都民第一会”代表职务让给自己的亲信、原来的“都民第一会”代表野田数，理由是想专心于东京都知事的职务。但外界却猜测她可能会乘胜选之势重新进军全国政坛，甚至与安倍竞争首相之位。
安倍和小池的关系是个复杂的问题。一方面，安倍第二次上台后提拔稻田朋美、高市早苗等其他女性阁僚，没有再重用小池。另一方面，对于小池私自“出走”竞选东京都知事，安倍只给了一个“退党劝告”处分，并未与小池决裂。甚至在东京都议会选举期间，安倍也只攻击过“都民第一会”而从未攻击过小池本人。
安倍对小池很纠结。小池和安倍一样，都是右翼的代表。她持续参拜靖国神社，主张修宪，并常常毫不掩饰地发表排外言论，她的“都民第一会”也充满了极右色彩。此外，日本政府要办好２０２０年东京奥运会也需要与身为东京都行政首长的小池携手合作。因此安倍并不愿得罪小池。
但是，小池有政治野心，恐怕并不甘心只做安倍的追随者。这次选举惨败之后，安倍面临党内问责的呼声，他在日本政界一家独大的地位也受到威胁，不一定还能像之前那样默许小池势力不断壮大。
担任地方首长、组建新党、东京都议会选举大胜……有人指出，小池的“从政路线图”与她的“政治领路人”细川护熙非常相似，她很可能会复制细川的成功轨迹。
一旦小池下定决心重返全国政坛，这将成为她人生的又一场政治豪赌。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost