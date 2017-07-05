巴铁项目涉嫌非法集资被取消

英媒称，曾被称为道路拥堵解决方案的中国“立体”巴士项目已经在非法集资的指控声中被废弃。这一项目曾被用作销售金融产品的诱饵。
据英国《金融时报》网站7月3日报道，在被宣传成中国出了名的道路拥堵的解决方案后，这款被称为“巴铁”的未来主义风格巴士去年在网络上引起轰动。
然而，有许多人对这样一款允许小汽车从其下方通过，但留出的空间又不足以让卡车通过的立体巴士的实用性提出了质疑。
当中国媒体指控巴铁公司首席执行官白志明将这项技术用作引诱投资者购买融资平台上销售的金融产品的工具时，这一项目遇到了更深层次的阻碍。
中国官方7月2日说，由于白志明创立的在线融资平台华赢凯来受到非法集资指控，他们已经启动了对这家公司的调查。
中国媒体去年报道称，截至2016年年底，华赢凯来已经以12%的年利率为这款巴士的开发工作筹集到1.3亿元人民币。北京警方说，白志明是过去一周内被拘留的32人之一。
报道称，这款立体巴士其原型车长22米、宽7.8米、高4.8米，可容纳300名乘客，原计划在北戴河进行测试。北戴河所属的秦皇岛市政府曾签署一份谅解备忘录，允许巴铁公司投资100亿元人民币用于这一项目的建设。
报道称，官方开始对这一项目采取行动的迹象出现在6月，当时位于北戴河的测试轨道遭拆除。
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